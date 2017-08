Nå er hagebærene modne og klare for innhøsting. Kanskje du synes det er kjedelig å plukke bær, men du vil ikke angre når du først har fått bærene renset og for eksempel laget en deilig, duftende pai. Det er jo trist at hagebærene bare skal glede fuglene!

Hagebær

Hagebærene er ikke sprøytet og helt gratis. I tillegg er de sunne og fulle av vitaminer. Solbær er i særklasse rik på C-vitamin, men også stikkelsbær og rips er rike på vitaminene. Hvis du ikke har bærbusker selv og ser at naboen ikke plukker inn bærene, kan du jo spørre om du kan få høste litt av buskene. Ta med deg god musikk på øret og sett deg på en krakk, så blir det å plukke bær en fin opplevelse!

Rens bærene og frys ned i porsjoner, så kan du for eksempel bruke dem i en smoothie eller servere dem rårørt som dessert eller på frokostgrøten. Kok gjerne syltetøy eller saft. Når maten er hjemmelaget så vet du nøyaktig hva det du serverer inneholder.

Smuler på toppen

Smuldredeigen kan du variere og det finnes utallige oppskrifter på smuldredeiger med alt fra havregryn, nøtter og frø til bare smør, mel og sukker. Denne smuldredeigen er glutenfri for den er laget med bokhvete, kokosmasse og glutenfrie corneflakes.

Legg epler, pærer eller plommer i bunnen av en ildfast form og strø over denne smuldredeigen. Gode smaker sammen er også epler som blandes med tyttebær.

Stikkelsbær

Stikkelsbæret nesten blitt borte, men det er et flott bær med syrlig og søt smak. Bærene må være modne når de høstes. Du får både grønne og røde stikkelsbær. Stikkelsbæret er i slekt med både rips og solbær, men de vokser ikke i klaser, men hver for seg. Stikkelsbær egner seg til syltetøy, i kaker og paier.

Smuldrepai med epler

