Ekspertene fryktet at Rema kunne forsvinne. Men i dag feirer de uventet suksess

(Dagbladet): Tidlig i oktober gikk flere eksperter ut i VG og mente Rema 1000 kunne bli borte. Bakgrunnen var blant annet at lavpriskjedens omsetning har falt det siste året, og at de omdømmemessig har slitt i motbakke. Dagligvarekjedene Dagbladet snakket med, mente at Reitan & co raskt kunne ta revansje i markedet ved å innføre priskrig på øl.

Men i dag er det store smil i hovedkvarteret til Rema 1000 i Oslo. I går ble nemlig den norske butikk-kjeden kåret til Danmarks beste matbutikk.

Hele 4100 dansker er med i undersøkelsen fra Loyalty Group hvor de har svart på sine handlevaner. Her skal de blant annet vurdere alle butikk-kjedene i Danmark ut fra syv sentrale områder: Tilgjengelighet, service, produktkvalitet, verdi for pengene, tillit, økonomi og image.

- Oppsiktsvekkende

Ifølge direktør Mikkel Korntved i innsiktsselskapet, har særlig danske Rema 1000' fokus på nære kundeopplevelser og konkurransedyktige priser båret frukter.

- Rema 1000 har lykkes med å løse den gordiske knute i Danmark ved å plassere seg mellom de tradisjonelle lavprisbutikkene og kjedene som tilbyr fullservice. Det er oppsiktsvekkende at den norske kjeden har klart å etablere seg så godt her på få år. I motsetning til Rema 1000 i Norge - som vi har forstått har vært i hardt vær det siste året - scorer den samme kjeden høyt på imaget i vårt land, forteller Korntved til Dagbladet.

-Hvilke erfaringer kan norske Rema lære av den danske utgaven?

- Her i Danmark holder de høy fart, og har nettopp åpnet butikk nummer 300. Kjeden har gjort et godt grep med å la de ulike butikksjefene rundt i landet eie sine egne butikker i franchise, for det skaper enda større yrkesstolthet. Det er unikt at de er så opptatt av å gi kundene god service, for ved kun å satse på lavpris ville man fort havnet i en dødsspiral der marginene ville blitt spist opp, mener direktøren i Loyalty Group.

- Hva skal til for at Rema 1000 skal holde på nr 1-posisjonen?

- Det er en krevende øvelse, for kundene har nå en forventning til servicegrad. Neste år vil de forvente enda mer av Rema 1000, samtidig som konkurrentene vil følge etter. Men det er en del av spillet, konstaterer Mikkel Korntved.

Like bak Rema 1000 følger den tyske dagligvaregiganten Lidl. På bunn havner kjedene Netto og Fakta.

Pål Silseth - som er leder for Norsk Kundebarometer ved BI og partner i Barcode Intelligence AS – har i mange år målt kundetilfredshet blant nordmenn. Han mener at gårsdagens kåring i Danmark trolig vil virke revitaliserende på Rema 1000 også i Norge.

- Dagligvarekjeden har vært gjennom tøffe måneder her hjemme, men erfaringene fra Danmark bør gi en boost for hele organisasjonen. Da kan man internt si: Yes, strategien vår er ikke helt på jordet. At samme selskap lykkes i et annet land, betyr at mye av det man gjør er grunnleggende bra, fremholder Silseth overfor Dagbladet.

- Hva skal til for at Rema 1000 kan gå til topps også i Norge?

- Inntil problemene oppsto for kjeden i fjor høst, var de på vei til noe stort - og nådde opp på 75 poeng på kundetilfreds-skalaen. Nå er de på 71 poeng. Styrer de riktig, kan Rema 1000 lykkes i løpet av to-tre år, mener eksperten.

De siste ti årene har Norgesgruppens Meny-kjede tronet øverst på pallen, med 77-78 poeng. Pål Silseth mener at Rema kan lære noe av sin konkurrent:

- Meny har vært flinke til å ha fokus på kundene og hele tiden komme med tjenester og konsepter tilpasset målgruppen. Rema 1000 må gjøre det samme, bare på sin måte - med forutsigbare, rimelige priser, at de har produktene kundene ønsker seg - og at de holder seg til slagordet «Det enkle er det beste», anbefaler Silseth.

Nielsens seneste kvartalsrapport - som ble publisert i VG - viste at Rema 1000 nå har en markedsandel som ligger kun 2,5 prosent foran Kiwi. Hvordan utviklingen har fortsatt utover høst, er ikke kjent.

Dagbladet avventer fortsatt kommentar fra Rema 1000-ledelsen.