Ekspertene om McDonald's nye burger: Tøft å satse på trøffel

(Dagbladet): - Tørt og smakløst.

Butikkslaktermester og burgerelsker Daniel Byskov er klar i sin dom. Han har nettopp tatt en bit av den nyeste McDonald's-burgeren, en «Homestyle Juicy» med trøffelmajones og grillet løk. Han er ikke imponert.

Det er heller ikke den andre deltakeren i Dagbladets smakspanel, matblogger og årets vinner av burgerkonkurransen «Hank's Burger Battle» i Mathallen i Oslo, Jan Henrik Syversen, alias Gladkokken.

- Tøft at McDonald's satser på trøffel, men her funker den kun som parfyme, og ikke som smak. Du lukter den mer enn du smaker den. Ikke helt vellykket, mener han.

Hurtigmatkjeden har satt både trøffelburger og søtpotet-fries på menyen i høst. Kampen om burgerkundene er tøff, og i de store byene har det i løpet av de siste årene dukket opp en rekke mindre burgersjapper med høy trendfaktor.

Burger med trøffelmajones og frityrstekte søtpoteter har vært en populær gjenganger på menyen i mange av de mindre barene, og nå har altså også McDonald's kastet seg på. Ifølge smakspanelet var dette et lite vellykket eksperiment.

Dvaskt og tørt

De to rutinerte burgerentusiastene mener at det eneste som smaker godt i McDonald's «Homestyle Juicy»-burger, er løken.

- Brødet er søtt og deigete. Kjøttet virker ukrydret, og smaker ingen ting. Sylteagurkene er dvaske, og hadde det ikke vært for trøffelmajonesen, hadde helhetsinntrykket vært veldig tørt, synes de to.

Kjøttet i burgeren er fordelt på to, flate kaker, og både Syversen og Byskov mener at det hadde fungert bedre med én, litt større porsjon kjøtt.

Heller ikke de frityrstekte søtpotetstavene slipper gjennom nåløyet hos panelet.

- De er ikke sprø nok utenpå, og inni minner de mest om potetmos. Takke meg til vanlige fries, sier Syversen.

McDonald's Homestyle Juicy burger med trøffelmajones og søtpotetfries

Burger, kr 82. Søtpotetfries, kr 33.

Himmelvid forskjell

Smakspanelet setter kursen mot en av Oslos mange mindre og uavhengige burgerbarer, Troys i Torggata; et lite hull i veggen med et titalls sitteplasser. Også her tester vi burger med trøffelmajones og søtpotetfries.

Den umiddelbare kommentaren fra Byskov oppsummerer panelets generelle oppfatning av det de her får servert:

- Åh, så digg!

Brødet er så luftig og godt at en lykksalig Syversen kommer til å tenke på croissant. Selve burgeren beskrives som saftig, full av smak og med fint karamellisert stekeskorpe.

- Tilbehøret er enkelt. Bare litt salat, ost og syltet løk - og en mild men god trøffelmajones. Snakk om himmelvid forskjell. To vidt forskjellige produkter, oppsummerer Syversen og Byskov etter de to burgeropplevelsene.

De gir maten en soleklar og sterk femmer på terningen. Hvorfor ikke en sekser, når de likevel var så fornøyde?

- Dette var bare godt på alle måter, men vi mener at kjøttet godt kunne vært en bagatell av en nyanse lysere rosa i midten.

Troys burger med trøffelmajones og søtpotetfries

Trøffelburger, kr 116. Søtpotetfries, kr 47.