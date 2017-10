Ernæringstest av salami: Mer enn halvparten av danskepølsa er fett

(Bramat.no): Salami er et pålegg som er enkelt å putte i matpakken, og som de fleste liker. Den største ulempen med salami og andre spekepølser er at de inneholder relativt mye salt sammenliknet med andre påleggstyper.

Men også blant salami er det mulig å finne typer som ikke er så verst når det kommer til saltinnhold, det gjelder bare å være litt bevisst.

Så mye salt er det i en skive salami

En skive salami veier rundt 6 gram. Hvis vi ser på saltinnholdet til den typen som inneholder minst salt (2,1 gram salt per 100 gram salami), så betyr dette at en skive salami inneholder 0,13 gram salt.

Spiser du en brødskive med to skiver salami får du altså i deg i under et halvt gram salt fra denne salamien. Dette er egentlig ikke så mye, men spiser du flere skiver med salami hver dag, kan det fort bli for mye salt.

Velger du de typene som inneholder mest salt, kan du raskt overskride anbefalt inntak for salt.

Vi anbefales å holde saltinntaket under 5 gram om dagen, men de fleste får i seg rundt 10 gram salt hver dag.

Slik spiser du mindre salt

Sjekk innholdet av mettet fett

Det er ikke bare saltinnholdet som varierer mye mellom de ulike salamitypene. Det er også stor forskjell på fett. I løpet av de senere årene har det kommet flere typer salami med et betydelig redusert fettinnhold.

Noen inneholder rapsolje slik at den totale fettmengden er omtrent den samme, men andelen mettet fett er redusert.

I denne testen har vi også tatt med dansk salami, og disse typene er generelt fetere enn andre typer salami. Greit å vite hvis du ønsker å begrense inntaket av mettet fett.

Slik testet vi

I denne testen har vi sett på et utvalg oppskåret salami, som er å få kjøpt i de største matvarekjedene. Vi har sammenliknet pølsenes innhold av protein, mettet fett, salt og kjøtt. Innhold av salt og mettet fett har trukket ned, mens innhold av protein og kjøtt har trukket opp.

Produktene er rangert i forhold til hverandre. Det betyr at de sunneste får terningkast 5 og det minst sunne får terningkast 2. Et produkt som får terningkast 5 i denne testen, vil ikke nødvendigvis få samme resultat hvis det testes mot andre produkter i andre tester.

Testen er utført av ernæringsfysiologer i Bramat. Opplysningen til testene hentes fra deklarert næringsinnhold og ingredienslisten på forpakninger vi kjøper inn i vanlige, norske butikker.

Når det er nødvendig henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen.

Vi gjør oppmerksom at på at det kan forekomme avvik mellom deklarasjonen og faktisk innhold dersom produsentene nylig har foretatt endringer i produktene og ikke har oppdater forpakningen. Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.