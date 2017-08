Grillproff om hamburgerbrød: – Jeg får assosiasjoner til papp!

(Dagbladet): Nordmenn har blitt en burger-glad nasjon, og i byene ser vi den ene burger-restauranten dukke opp etter den andre. I tillegg er vi ikke vonde å be til grilling, og hamburgeren er ofte et enkelt og smakfullt valg.

I butikkene kommer det stadig flere nyheter, og kjøperne kan la seg friste av både surdeig og brioche, men hvilket smaker best?

Vi har testet.

Saftig, luftig, litt søtt og litt syrlig

Axel Segovia Ødegaard er første ekspert ut, med stor erfaring fra grill og barbecue. Etter å ha bodd i Texas, startet han opp Texas Barbecue Café på Stabekk. Erfaringene har gjort ham klar på hva han ønsker i et burgerbrød.

- Et burgerbrød skal være saftig, luftig og litt syrlig. Jeg har ikke høye forventninger til kjøpebrød, men det har kommet mye nytt som jeg er spent på å teste.

Angela Taliaferro er også i ekspertpanelet, og er eier av sistnevnte restaurant. Hun spiser én hamburger hver uke, og lager alt av mat utendørs.

- Jeg har vokst opp i Texas, do I need to say more?

TESTPANELET: Angela Teliaferro, gründer av Texas Barbecue Café på Stabekk og i Asker. Axel Segovia Ødegaard, daglig leder på Texas Barbecue café på Stabekk. Christian Berge, grillentusiast, jobber for BBQ shop, tidligere Gastronaut.

Et godt burgerbrød skal for henne ha litt konsistens, og ikke være som en svamp. I tillegg skal det gjerne være litt seigt, pent, syrlig og shiny.

- Jeg tror nok hamburgerbrød i butikken har kommet seg litt, siden hamburgere har kommet mer frem som et eget konsept. Utviklingen er på rett vei, forteller Christian Berge, som er siste deltaker i ekspertpanelet.

Berge er en ivrig grillentusiast, som griller hele året. I tillegg jobber han for BBQ Shop i Asker, så kunnskapen om grillmat er høy.

Slik testet vi

Smakspanelet har gjort vurderinger ut i fra utseende, lukt, konsistens og smak. Alle burgerbrødene er varmet opp på grill, hele, i et par minutter.

Nils Ødegaard, erfaren griller og arrangør av NM i BBQ og fra Gastronaut og BBQ shop, hjalp til med å varme opp burgerbrødene.

Testen er gjort som en blindtest. For best mulig sammenligningsgrunnlag ble burgerne sortert etter type; vanlig, brioche og surdeig, da testpanelet smakte, men er her rangert etter terningkast.

True Brooklyn Style Burgerbrød med surdeig

Produsent: Hatting

Axel: Dette brødet gir meg assosiasjoner til papp! Det smakte skikkelig rart. Hva skjer 'a?

Angela: Her har de brukt for mye gjær og den har hevet veldig fort. Da forsvinner ikke gjærsmaken, og du sitter igjen med en sur smak. Man får i hvert fall ikke følelsen av nybakt brød!

Christian: Brødet begynner å nærme seg en OK størrelse, men det lukter litt rart. Man skulle tro at den har gått ut på dato, med en lang og bitter ettersmak.

Pris: 20,90 kroner (4-pakk)

True Brooklyn Style Brioche Burgerbrød

Produsent: Hatting

Axel: Det ser litt ut som lussekatter, men lukten minner meg om salmiakk. Brødet har veldig bitter ettersmak, så dette skar seg ordentlig

Angela: Den ser ut som den har ligget nederst i posen, og det er et dårlig tegn at den ikke spretter opp igjen når du presser den ned. Den lukter gjær og går i oppløsning. Nei, denne var ikke god!

Christian: Sammenlignet med den forrige, synes jeg plutselig denne var hakket vassere.

Pris: 32,90 kroner (4-pakk)

Hurra! 6 glade burgerbrød

Produsent: Bakehuset

Axel: Denne var veldig matt med lite smak. Veldig pregløs, liten og ikke syrlig.

Angela: Denne var veldig flat og langt i fra shiny. Frøene hjelper litt, men den trenger en veldig god burger. Det er en ren industriell smak, og de bruker nok sammen deig som til boller.

Christian: Det er litt mer liv når det er frø på, men de ser litt tørre ut. Konsistensen blir veldig limete, om man kan vel nesten lage en lompe av det. Fungerer som godt grep rundt burgeren, men lite annet!

Pris: KR 19,90

Reale Burgerbrød med sesam

Produsent: Bakehuset

Axel: Denne blir som en ball i munnen. Sesamfrøene gjør at det ikke blir så søtt, men den er veldig tørr.

Angela: Jeg tipper at denne bare har hevet i en halvtime eller en time. Det er dårlig struktur, og smaken er som den forrige.

Christian: Dette er et større brød, som passer en burger bedre, og den er ikke like søt som den første. Det smaker derimot industrielt med lite kjærlighet.

PRIS: KR 29,90

Jacobs Utvalgte Luftig og godt burgerbrød med surdeig

Produsent: Bakehuset

Axel: Den er veldig liten, men har en fin farge. Vent, hva er det det lukter? Lukter minner meg om plastelina! Smaken er dog ikke så ille som lukten, men denne var ingen høydare for meg.

Angela: Fargen er bra, men jeg synes den lukter litt gress. Det er den beste konsistensen hittil, med litt mer motstand.

Christian: Den får et rustikt, hjemmelaget preg med litt mel, men konsistensen synes jeg er lik hele veien. Smaken er derimot bedre, med mindre sødme og litt mer brødsmak.

Pris: 32,90

Brioche Hamburgerbrød

Produsent: United Bakeries

Axel: Den er gulere og ser mye bedre ut, men lukten assosierer jeg litt med duften av våt hund. Den har mye mer fylde, men innbiller jeg meg at det er safran i?

Angela: Den ser litt fettete ut, men den lukter brød, bakeri og egg. Jeg lurer derimot på hva de har penslet den med, for den går ikke i oppløsning i munnen. Kanskje de har tilsatt gurkemeie for å lure med fargen?

Christian: Den ser appetittlig ut, men den er litt oversminket. Strukturen er i hvert fall luftig, og presser du den ned så kommer den opp igjen. Det har en behagelig smak, så jeg likte retningen dette brødet tok.

Pris: KR 34.90

Noen Brioche Burgerbrød

Produsent: Bakehuset

Axel: Det er kult at de ikke er skåret opp, den er ganske tung og ser bra ut. Jeg synes det var digg, smaken er absolutt den beste hittil, også passer den en stor burger!

Angela: Den lukter som et gammelt bakeri, og den smaker skikkelig bollete og deigete. Den er ikke like tørr som de andre.

Christian: Lukten minner meg om kavring og den har en nøytral sødme. Med vaniljekrem hadde den lett blitt en bolle, men den spretter fint opp igjen.

Testvinner fordi den er saftig og har en god størrelse.

Pris: KR 14,90

