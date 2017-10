Gummigodteriet avslørt: Sjekk hvor mange sukkerbiter det inneholder

(Dagbladet): Vi veier for mye. En undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at 17 prosent av norske jenter og 13 prosent av norske gutter er overvektige.

Et av de viktigste våpnene i kampen mot kiloene er sukker, men til tross for god tilgang på informasjon, har vi ikke så god kunnskap som vi skulle tro.

I en undersøkelse utført av Opinion for Helsedirektoratet, svarer 83 prosent at de synes det er problematisk med skjult sukker.

Det er ikke direkte feil, men det er helt feil ende å begynne i.

- Det er fortsatt de åpenbare sukkerkildene vi først og fremst må ha fokus på å kutte, det er der det virkelige problemet ligger, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør for Folkehelse, til Dagbladet.

Fikk sukkersjokk av smågodt

I stedet for skjulte sukkerbomber i hverdagsmaten, slår Granlund et slag for å synliggjøre hvor mye sukker som faktisk er i godteriet vi spiser.

Helsedirektoratets beregninger viser at en liten skål med gummigodteri utgjør hele 26 sukkerbiter.

Verdt å ha i bakhodet når du er i butikken neste gang - nå er det nemlig full priskrig på smågodt.

- Mange tror at det er sunt å spise gummigodteri. Det er det ikke. Det er proppfullt av sukker!

I tillegg til hvor mye sukker som er i søtsakene, vil Helsedirektoratet «Lørdag-hele-uka»-tendensene til livs.

- Det er så mange anledninger til å kose seg litt ekstra. På tirsdag er det en kamp, seier feires med boller. Onsdag har vi gjester, og is til dessert. Torsdag skal vi på kino, og spiser godteri. Fredag har vi handlet godteri til helgen, vi smugspiser litt da, så er det lørdagsgodt på lørdag, og søndag spiser vi restene av lørdagsgodtet. Eller en god dessert, sier Granlund.

I stedet oppfordrer hun alle til å ta lørdagsgodt-tradisjonen tilbake. Kun godteri på lørdager.

- Ketsjup er ok

Selv om Granlund ikke ønsker å oppfordre til å spise mat med skjult sukker, er hun også opptatt av at de største grepene er viktigst, og ser ingen grunn til å være redd for å få i seg litt ketsjup eller krydderblandinger med sukker i.

- Ketsjup er helt greit å spise, det er snakk om så små mengder, om man har et vanlig forbruk av ketsjup, sier Granlund.

Støtet må settes inn helt andre steder, ikke minst når det gjelder «Lørdag-hele-uka»-vanene mange nordmenn har lagt til seg.

4.klassinger spiser mer sukker enn voksne

Helsedirektoratets undersøkelse Ungkost 3 som ble gjennomført i 2015-2016 viser at barn og unge spiser mindre sukker.

Vi er likevel langt fra i mål.

Et bekymringsverdig funn i undersøkelsen viser at norske fjerdeklassinger spiser mer sukker enn voksne.

Verst er sukkerinntaket blant norske tenåringer. Norske ungdommer i åttende klasse får i seg mer enn seksti gram tilsatt sukker hver dag.

Dette tilsvarer mer enn 24 sukkerbiter.

- Vi ser at sukker stjeler plassen til næringsrik mat. Dette er skremmende, sier Granlund.

- Porsjonene er for store!

Tine Mejbo Sundfør, klinisk ernæringsfysiolog og doktorgradssitpendiat ved Oslo universitetssykehus, er ikke så opptatt av hvilken type godteri man velger når man først skal kose seg - men størrelsen på porsjonen.

- Posene med vingummi - og godteri generelt - er altfor store, sier Sundfør til Dagbladet.

Smågodtposene, med unntak av Kiwis nye og mindre smågodtposer, er så store at anbefalt sukkerkvote for en fjerdeklassing er oversteget før bunnen er fylt.

Da Sundfør var liten, var det vanlig å selge godteri i løsvekt i små kremmerhus. Disse rommer en passe porsjon for en fjerdeklassing, ifølge ernæringsfysiologen.

På et innslag på Forbrukerinspektørene på NRK som Sundfør var med på for et par år siden, brukte de nettopp disse små kremmerhusene som eksempel, forteller Sundfør.

De spurte barna: Hva synes dere ser mest ut? En porsjon i et lite kremmerhus eller samme porsjon i en stor pose? Mengden var like stor - men alle barna ville ha det fulle kremmerhuset i stedet for den tomme posen.

Spis det du liker best

Sundfør synes heller ikke det er nødvendig å tenke på hvilket godteri som har færrest kalorier, minst fett eller minst sukker.

- Når du skal velge lørdagsgodt er det ikke hva du velger - men at du velger en passe porsjon - som er viktig. Det er ikke sånn at selv om sjokoladen har mindre sukker, så er det helsekost - eller at vingummi har mindre fett, så det er sunt.

For normalt aktive fjerdeklassinger burde ikke lørdagsgodteposen overstige 100 gram - den mengden smågodt du kan se på bildet øverst i artikkelen.

- De fleste barn får også noe å drikke med sukker på en lørdag, og mange er mer liberale og kan gi dem en bolle eller en is midt på dagen. Men holder vi oss til lørdagskos, vil det jevne seg ut i løpet av uka, sier Sundfør.

Til slutt har hun også en liten bønn: Vær obs på saften.

- Mange tenker at saft er mindre usunt enn brus. Men velger du vanlig husholdningssaft og blander den ut etter anvisningen på flasken inneholder den tolv gram sukker per desiliter. Til sammenligning har Coca-Cola ti gram sukker per desiliter.

Mål for sukkerkutt I Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold, er det satt klare mål for hvor mye mindre sukker vi skal spise. Befolkningen generelt: Tilsatt sukker i kosten skal reduseres til elleve energiprosent.

Energiprosent indikerer hvor stor andel av energien som kommer fra ulike næringsstoffer. Barn og unge: Ingen økning i andel barn og unge med overvekt

50 prosent reduksjon i andel femtenåringer som spiser godteri eller drikker brus/leskedrikk med sukker fem ganger i uken eller oftere