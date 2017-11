Kaviartest: De gamle er fortsatt best - men én lavpristube skal du merke deg

(Dagbladet): - Jeg er en ihuga kaviarelsker. En tube ligger alltid på mitt frokostbord, men jeg spiser gjerne brød med egg og kaviar til lunsj også, forteller Christer Berens.

Svensken er usedvanlig sikker i sin smak, utdannet vinkelner som han er. To år på rad vant han tittelen «Årets vinkelner» i Norge, og i en årrekke jobbet han som restaurantsjef ved flere av landets beste restauranter. Mange vil kjenne Berens fra radio og TV, der han både lager mat og anbefaler vin.

I dag skal han bryne sine smaksløker på 12 ulike typer kaviar på tube. Med seg i smakspanelet har han Synne Brandtzæg, kokk ved Kulinarisk Akademi (KA) i Oslo. Brandtzæg har blant annet flere års erfaring som kokk på spisestedet Smalhans. På KA jobber hun som kokk på alle typer middager, arrangementer, kurs og cateringoppdrag.

SLIK TESTET VI Smakspanelet testet 12 kaviarprodukter på tube, kjøpt på Kiwi, Rema 1000 og Coop Mega. Produktene ble blindtestet, det vil si at testpanelet ikke fikk vite noe om produktets opprinnelse før etter endt test. Produktenes smak var viktigst i testen, men også lukt, konsistens og utseende telte med i helhetsinntrykket.

Hun innrømmer at hun vanligvis ikke har tubekaviar i kjøleskapet, men ser ikke bort fra at dagens smakstest vil forandre på dette.

- Kanskje får jeg en ordentlig åpenbaring, og finner kaviaren i mitt liv, ler Brandtzæg.

Sukres, saltes og røkes

Før du skrur av korken på tuben, har det småsalte og oransjerøde pålegget vært igjennom en lang produksjonsprosess. Den viktigste ingrediensen - torskerognen - har blant annet vært saltet, sukret, røkt og lagret i månedsvis.

Hvor mye rogn som brukes i hvert enkelt kaviarprodukt, sammen med andre ingredienser som olje, sukker og salt, varierer.

Lavpristube i teten

Verdens aller første kaviar på tube så dagens lys i 1917, og kom fra Kavli. Og som testresultatet viser, er de gamle eldst: Kavlis kaviar med ekstra mye torskerogn, 60 %, går av med seieren i vår smakstest.

Konkurrenten Mills lager en kaviar med 61 % rogn, men den når ikke opp i tetsjiktet i denne testen.

Vinneren fra Kavli er hakket foran Mills Kaviar Original og - som en liten overraskelse for panelet - lavpristuben til kr 10,50, merket X-tra, Coop Megas egen merkevare.

Både Berens og Brandtzæg lar seg overraske over hvor store forskjeller det er på kaviarproduktene, både på smak, farge, lukt og konsistens.

- Ekstremt salte

- Noen av tubene er ekstremt salte, mens andre taper på en udelikat konsistens, uttaler Berens.

- Vi liker klart best de produktene som tydelig bærer preg av å være laget av torskerogn, og som har en balansert smak av salt, søtt og røkt.

Brandtzæg er fornøyd med at hun fant opptil flere tuber hun godt kan legge i sitt eget kjøleskap:

- Her var det faktisk flere gode påleggsmuligheter, men samtidig var det nok også noen jeg aldri ville ha spist igjen, fastslår hun.

Her er testresultatene:

First Price kaviar, 190 g, 52% sukkersaltet røkt fiskerogn (sei og torsk), 33 g fett, kr 7,80

- Dette ser ikke veldig godt ut. Kaviaren lukter røkt, men smaken skuffer. Dette smaker bare salt.

- Ja, den smaker alt for salt, og det ødelegger for helhetsinntrykket. Denne varianten hadde jeg ikke klart å spise en hel brødskive med.

Kalles Original, 190 g, (IKEA), 52% sukkersaltet rogn (torsk), 33 g fett, kr 20

- Utseendemessig en blek og kjedelig kaviar. Man ser rognen, men duften er enkel og intetsigende. Smaken er i tillegg alt for salt etter min mening.

- Enig. Dette er salt. Det smaker som salt sjø og ikke noe mer.

Melbu Kaviar Original, 190 g, 50% sukkersaltet og lettrøkt rogn (torsk), 44 g fett, kr 37,90

- Dette minner meg om kråkebollerogn i fargen. Eh, hva er det med konsistensen her? Litt gummiaktig! Dessuten er både duften og smaken i mildeste laget.

- Ja, konsistensen er ikke så luftig som de andre. Den lukter mindre også. Jeg synes den er emmen og salt i smaken. En ubalansert og lite tiltalende kaviar.

Mills Ekstra røkt kaviar, 185 g, 61% røkt og sukkersaltet rogn (skrei), 19 g fett, kr 33,90

- Hm. Denne var spesiell. Veldig rød i fargen! Og hvor blir det av lukten?

- Denne kaviaren skjønner jeg ingenting av. Den er svak på duft, og litt ubestemmelig i konsistensen. Hva har de tilsatt her? Jeg er heller ikke så begeistret for smaken på denne. Til det blir ettersmaken for besk.

Eldorado Kaviar Original, 185 g, 52% sukkersaltet og røkt rogn (torsk og sei), 33 g fett, kr 16,90

- Lukten er god, og fargen helt ok. Men smaken lever ikke helt opp til forventningene. Den salte ettersmaken ødelegger for dette produktet.

- Denne kaviaren er på grensen til hva jeg klarer av salt. Synd, for ellers er smaken ikke så verst.

Mills Kaviar Mildrøkt, 180 g, 35% lettrøkt og sukkersaltet rogn (skrei), 45 g fett, kr 29,50

- En av de litt blekere variantene i testen. Den lukter slik kaviar skal lukte. Smaken er ok, men ikke noe jeg blir veldig begeistret over. Kan man kalle den en «folkelig» og lettspist, men litt anonym kaviar?

- Ja, helt enig. Denne kan alle like, for den stikker seg ikke ut på noen som helst slags måte. Grei, men i overkant enkel i smaken.

Coop Kaviar, 190 g, 48% sukkersaltet og røkt rogn (torsk), 34 g fett, kr 12,50

- Her ser man kornene i rognen i kaviaren, og det liker jeg. Denne lukter rent og slik man forventer at kaviar skal lukte. Dessverre ødelegges det gode inntrykket av at den smaker tran.

- Oj, dette smaker makrell i tomat, og det er heldigvis et pålegg jeg liker. En kaviar som virker veldig tomatisert. Ikke sikker på om jeg hadde gjettet at dette var kaviar hvis jeg hadde fått servert den med bind for øynene. Konsistensen er fin, men som kaviar blir dette for spesielt.

Mills Omega-3 polarkaviar, 180 g, 35% lettrøkt og sukkersaltet rogn (skrei), 43 % fett, kr 26,50

- Appetittvekkende rødfarge, synes jeg. Og smaken er mild og behagelig.

- Denne kaviaren lukter godt. Smaken er rund og ok, men kanskje litt enkel?

Rema 1000 Kaviar, 185 g, 52% røkt rogn (torsk), 39 g fett, kr 7,30

- Denne ser en tanke kunstig ut, men heldigvis har den godt synlig rogn. Det hjelper på inntrykket. Lukten er ganske delikat, og smaken bedre enn man skulle tro på utseende og konsistens.

- Ja, den overrasker på god smak i forhold til utseendet, som nesten virker litt plastelinaaktig. Helt ok, men ikke i det øverste sjiktet.

X-tra Kaviar, 190 g, 42% sukkersaltet og røkt rogn (torsk), 34 g fett, kr 10,50

- Jeg liker at man for en gangs skyld ser rognen godt i produktet. Her er tydelige prikker. Det gjør at denne kaviaren ser mer spennende ut. Jeg synes at den smaker mer enn de andre også.

- Denne varianten virker på en måte mer ekte, fordi vi kan se rognen. Smaken er balansert og god. Denne likte jeg godt!

Mills Kaviar Original, 185 g, 45% lettrøkt og sukkersaltet rogn (skrei), 39 g fett, kr 19,40

- Her lukter det godt og akkurat passe røkt, synes jeg. Jeg synes jeg kjenner rognen, og det liker jeg.

- Denne har mye mer karakter enn flere av de andre kaviarproduktene. Litt mer smak også. Smaken er passe salt, og jeg kjenner en anelse eddik, som gir god syre til denne kaviaren.

Kavli Kaviar 60% Torskerogn, 190 g, 60 % sukkersaltet og røkt rogn (torsk), 27 g fett, kr 18,30

- Dette gleder jeg meg til å smake på. Her ser du virkelig at pålegget er laget av torskerogn. Den lukter behagelig, og smaker godt. Jeg tror dette er en av de dyrere variantene med ekstra mye rogn.

- Enig i alt. Både fargen og konsistensen er tiltalende. Smaken er ren og intens. Her er det ingen tvil om hva du spiser. Dette vil jeg ha i kjøleskapet mitt!