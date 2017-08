Lag frokosten i vaffeljernet

Det finnes en maskin til det meste du kan gjøre på kjøkkenet. Det trenger du ikke.

De aller fleste kjøkkenmaskinene eller redskapene som bare kan brukes til å lage én ting ender fort sine dager bakerst i skuffen og innerst i skapet – med mindre du bruker dem hver dag, som for eksempel kaffetrakteren.

Et vaffeljern er en av disse maskinene som ved første øyekast bare har én funksjon: Lage vafler.

Men du kan bruke det til så mye mer!

Ta-med-kjøkken

Med et vaffeljern er du ikke avhengig av komfyr for å lage god og varm mat. Eller et kjøkken.

Sett vaffeljernet rett på spisebordet. Ta det med ut på terrassen i sola om morgenen. Eller sørg for at du kan lage noe varmmat på studenthybelen.

I videoen over viser vi hvordan du kan lage en hel frokost i vaffeljernet.

