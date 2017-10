Mattilsynet: - Her er Oslos skrekk-garasje

(Dagbladet): Tidligere i høst fortalte Dagbladet hvordan årvåkne inspektører fra Mattilsynet sørget for at storstilt, kriminell ommerking av matvarer i Oslo ble avslørt.

Samme dag som hundretusener av barn banker på dører og sier «trick or treat» på halloween, kan vi eksklusivt vise deg bildene av virkelighetens skrekk-garasje.

Gjennom en svært godt koordinert aksjon slo seks inspektører fra Mattilsynet, tollvesenet og Arbeidstilsynet til mot skjulestedet hvor en kjøttbutikk i Oslo hadde oppbevart smuglerkjøtt for et omfattende beløp - og under svært kritikkverdige forhold.

Graverende

- Våre garvede inspektører er vant til litt av hvert, men denne saken er en av de mest graverende de siste fem årene. Kjøttet skal blant annet ha vært ment for både butikken deres og til flere restauranter i hovedstaden. Denne aksjonen viser hvor viktig det er at vi alle følger med og melder fra når man ser noe mistenkelig, også publikum,forteller avdelingssjef Marit Kolle i Mattilsynet.

Opprinnelsen til aksjonen var nettopp en bekymringsmelding om at en navngitt kjøttbedrift - som hadde eget utsalg i Oslo - skulle ha et skjult lager for kjøttprodukter på samme adresse som en bruktbilforhandler.

Ved garasjene på adressen befant det seg tre varebiler der bilen i midten sto med sidedørene åpen. Utenfor og inne i bilen lå det tomme emballasjer som var fjernet fra kjøttprodukter. Etter nærmere undersøkelser av området ble det funnet enda to frysebokser gjemt bak stabler av bildekk. Over fryseboksene var det lagt plastpresenning, bilmatter og bildekk for å skjule de ulovlige matvarene.

I bagasjerommet på en grå Fiat kabriolet ble det funnet en kjøttvekt, og man avdekket til sammen 230 kilo kjøtt gjemt i bil og ved garasje. Samtidig ble det funnet merkelapper som knyttet smuglervarene direkte til butikken han drev med utsalg av denne type varer.

Solgte kjøtt mistenkelig billig

I tilknytning til aksjonen mot selve butikken avslørte inspektørene over et tonn med ulovlig lammeslakt, indrefileter og ytrefilet av storfe.

I bedriftslokalet var gulvfliser sprukne og ødelagte, hyller på kjølerom var rustne, det var lekkasje på fryserommet og gjennomgående elendig hygiene. Kjøttbedriften manglet dokumentasjon på hvordan store mengder kjøtt, der merkelappen var fjernet eller forsøkt fjernet, var anskaffet.

Takket være tilsynets vellykkede aksjon, fikk man stanset kriminell matvirksomhet i Oslo. At aksjonen var høyst nødvendig og alvolig, bekrefter en rekke notater fra tilsynsrapporten.

Personen som påberopte seg å være daglig leder, bare forsvant og var som sunket i jorden da inspektørene aksjonerte mot garasjeområdet.

Stjålet kjøtt

Det ble funnet ulovlig omsatt lammeslakt og storfekjøtt som var blitt stjålet fra Fatland Slakteri i Oslo. Kjøttet var håndtert og lagret uhygienisk og var ikke lenger egnet til menneskemat.

«Lammeslaktene bar preg av å ha vært håndtert svært uhygienisk og var synlig skitne. Utenfor butikken stor det skilt med plakat om hele lam på tilbud til kr 99», skriver inspektørene om de halvt frosne kjøttvarene de fant på fryserommet.

I tillegg ble det funnet umerket og dårlig emballert kjøtt, som både viste seg å være forurenset og mangle sporbarhet.

«Virksomheten har ikke kompetanse og forutsetninger for å håndtere og omsette kjøtt hygienisk» fastslåes det i den rystende tilsynsrapporten. På bakgrunn av dette fattet Mattilsynet hastevedtek om stenging av hele virksomheten. To dager senere ble kjøttet destruert ved gjenvinningsetatens forbrenningsanlegg på Klemetsrud. Til sammen ble 1420 kilo kjøtt destruert.

Aksjonen ble gjennomført i samarbeid med politiet, tollvesenet og Arbeidstilsynet. Etter at inspektørene avdekket at det ble lagret, ompakket og omsatt kjøttprodukter som var innført ulovlig til Norge, politianmeldte Mattilsynet eieren av kjøttbedriften. Imidlertid observerte tilsynet at virksomheten i mellomtiden hadde byttet eier og navn.

«Det er svært uklart hvem som egentlig er ansvarlig for driften da han som påberopte seg å være daglig leder bare forsvant og aldri kom tilbake», heter det i Mattilsynets rapport.

Da anmeldelsen ble henlagt av politiet, grunnet manglende kapasitet, klaget Mattilsynet og ba om gjenåpning av saken. I dette brevet skriver tilsynet blant annet følgende: «Mattilsynet vil også presisere at ulovlig innførsel av kjøttvarer til Norge er et betydelig problem og slik innførsel medfører en urettferdig konkurransevridning; varene går ofte til restauranter og butikker i Norge som kan tilby lavere priser til sine kunder enn det lovlydige konkurrenter kan. I tillegg så medfører smugling av kjøtt til svart omsetning og økonomisk kriminalitet.»

Bakmannen er sporløst borte

Oslo Politidistrikt har henlagt saken. «Etterforskningen er stillet i bero fordi siktedes oppholdssted er ukjent eller han oppholder seg i utlandet», heter det i underretningen de sendte til Mattilsynet i slutten av juni 2014. Tre år senere er saken - som først blir kjent nå - en av de groveste tilsynet har avdekket.

Avdelingssjef Marit Kolle og kollega, fagdirektør Keren Bar-Yaccov - holder kortene tett til brystet rundt hvordan Mattilsynets aksjonsgruppe jobber ute i felten, men resultatene viser seg: de siste månedene har tilsynet gjennomført en rekke vellykkede samarbeidsaksjoner også med tollerne.

- Tidligere kunne vi finne tonnevis med smuglerkjøtt på våre inspeksjoner i mat- og restaurantbedrifter, men den senere tid merker vi at de kriminelle organiserer seg på en ny måte - og at varene ligger gjemt helt andre steder. Men vi har et tett samarbeid med politi og tollvesenet, og våre fellesaksjoner har vist seg svært vellykkede, bekrefter Kolle.

Fra sør- og mellomeuropa

Seniorrådgiver Elisabeth C. Nettum i Tolldirektoratet opplyser at de siste fem årene har Tolletaten beslaglagt rundt 20 000 kilo kjøtt, det meste på grenseovergangen mot Sverige. Hun bekrefter at de stadig avdekker stadig mer finurlig kriminalitet over landegrensene:

- Vi har eksempler på matvarer fra Sør-Europa og Mellom-Europa, som har blitt frosset ned før de har blitt transportert til Norge i en vanlig bil, og som tiner under transporten til Norge. Varene kan ligge i bilen i flere dager, og er lite delikate når vi stopper dem på grensen. Disse varene er vi glade for å holde unna det norske markedet, sammen med andre farlige og skadelige varer, konstaterer Nettum.