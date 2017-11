Ny frekkas overrasket ekspertene: - Bobler i munnen som sprakende godteri

(Dagbladet): I sommer spratt korkene til værs, da våre eksperter testet Pepsi Max Ginger, Red Bull økologisk cola og nye Coca-Cola Zero. Tar du deg en tur i nærbutikken i dag, vil du oppleve at det er mye nytt i hyllene - enten du liker brus med kullsyre, smoothie eller juice som er enkel å nyte i farta.

SLIK TESTET VI Johannes Lind har seks års erfaring fra barbransjen. Nå jobber han som barsjef på Torggata Botaniske i Oslo. Jacob Spangenberg har åtte års erfaring fra barbransjen. Nå er han bartender og medeier ved Abelone i Oslo. Duoen blindtestet de ulike drikkenyhetene.

Dagbladets eksperter Johannes Lind og Jacob Spangenberg har begge mange års fartstid med å mikse de beste drikkevarene - og er klare på hva som kjennetegner noe godt i glasset:

- Det må være klare, rene og riktige smaker, slik at du umiddelbart ønsker å drikke mer! Vi er ikke særlig begeistret for det syntetiske, konkluderer duoen.

Her er deres vurderinger:

Urge uten sukker (500 ml/kr 23,50)

- Denne drikken ser ut som om man har helt vann i et brukt juiceglass, og med lite heldig resultat. Smaker fruktose og sitronsyre - og kjennes syntetisk på tunga, sier Jacob.

- Her skriker det at vi smaker på en syntetisk energidrikk fylt med e-stoffer. Lukter Sprite, fastslår Johannes.

Terningkast 1 +

Sunniva Kaldpresset kokosvann/eple/appelsin/pasjonsfrukt (250 ml/ kr 19,90)

- Den er frisk og bra på smaken, selv om inntrykket er at væsken er litt i overkant utvannet. Kan være et fint følge sommerstid, sier Jakob.

- Ja, den er litt vannete, men forstår produsentens dilemma: Stapper man for mye frukt i flasken, kan resultatet bli for kraftig. Er den lett og leskende, drikker man mer.

Denne kan fungere som multivitamin-start på dagen, sier Johannes.

Cevita Ananas ingefær smoothie (250 ml/kr 19,90)

- Ananas-smaken er fint balansert sammen med de andre ingrediensene, men det holder med å drikke en liten flaske. Skulle jeg ha drukket mer, er jeg tørst på noe annet, sier Jacob.

- Den kremete konsistensen gjør at man fort blir full i magen, men et halvt glass er nok til å få en fin start på dagen, oppsummerer Johannes.

Terningkast 3 +

Sunniva kaldpresset eple/kokosvann/ingefær/sitron fruktdrikk (250 ml/ kr 19,90)

- Det er litt udefinerbart å si hva denne drikken inneholder. Den mangler friskheten og syrligheten fra noe ferskt; her får jeg følelsen av en kokt variant, sier Jacob.

- Er enig i at det er vanskelig å gjette ingrediensene her, minner meg om kokt pære og vann, mener Johannes.

Terningkast 3 -

Cevita Bringebær solbær smoothie (250 ml/kr 19,90)

- Smaker litt parfymert. Er syrlig, men mangler sødme. Savner karakter i midtpartiet. Minner om skogsbær, sier Jacob.

- Ja, jeg ville hatt mer bringebærsødme i midten. Lukter som fryste bær man koker til sirup. Forsynt etter et glass, sier Johannes.

Fanta zero sugar solbær (500 ml/kr 22,90)

- Denne bobler i munnen som sprakende godteri. Sitronsyre forsterker smaken, men forsvinner fort. Fremstår slik jeg forventer meg av en solbærbrus, sier Johannes.

- Ganske syrlig og intens smak, hvor jeg blir tørr i munnen. Solbær er bedre som saft enn som brus, konkluderer Jacob.

Tine Iste blåbær med koffein (500 ml/kr 21,90)

- I utgangspunktet er jeg superfan av iste. Blåbærsmaken her blitt litt syntetisk, og jeg tror de har hatt for mye te i drikken - for du blir tørr i munnen, sier Jacob.

- Teksturen minner meg om konsentratet fra hostemedisin. Blåbær er krevende å få til, og her blir den litt syntetisk. Enig i at det er en tørr ettersmak.

Terningkast 3 +

Farris Bris Eple & solbær (500 ml/kr 18,50)

- Her lukter jeg bær og blad, og smaken er en positiv opplevelse når kullsyren har lagt seg. Denne er fin å ha i kjøleskapet som redning for alle oss som gjerne vil ha kaldt vann med salt i etter en sen kveld på byen, sier Johannes.

- Lukter bær, smaker fruktbrus og er veldig salt eller mineralisk, fastslår Jacob.

Sunniva presset epler fra sydtyrol med ingefær og lime (920 ml/kr 44,90)

- Ut fra fargen minner den om limonade: Frisk, god syrlighet og fint balansert med ingefær. Denne er veldig leskende og lett å drikke mye av, sier Jacob.

- Lukter ingefær og rett inn i frokostjuice-kategorien der den plasserer seg helt greit, konstaterer Johannes.

Cevita Mango Goji smoothie (250 ml/kr 19,90)

- Blir litt overrasket når jeg kjenner smaken, for ut fra fargen forventet jeg at dette var gulrøtter. Godt balanserte ingredienser, sier Jacob.

- Lukten minner om at dette er tropisk multivitamin. Jeg likte den sterke smaken, og at den hadde en mild avrunding, slik at du vil drikke mer.

Terningkast 4 +

Coca-Cola Zero sugar lemon (500 ml/kr 23,50)

- Ser ut og lukter som Coca-Cola, bare med litt sitronsmak. Denne passer for dem som til vanlig drikker Coca-Cola Zero, mener Jacob.

- Det er vanskelig å få til en ekte sitrus-smak, for den ender fort opp som syntetisk og konservert. Det gjelder enten du lager brus med eller uten sukker, sier Johannes.

Terningkast 4 +

Sunniva kaldpresset eple/jordbær juice (250 ml/kr 19,90)

- Veldig frisk og god. Perfekt balanse mellom syre på eplet og sødmen på jordbæret, mener Jacob.

- Smaker ferskt, som om den er hjemmelaget. Ren og god smak, fastslår Johannes.

Cevita Mynte ananas smoothie (250 ml/ kr 19,90)

- Oj, denne har mye bra med seg: En fristende grønnfarge vil helt sikkert appellere til mange. Smaken er passe smooth, foruten at mynte bidrar til at du føler deg sunn og fresh i munnen. Passe skarp og syrlig, kombinasjonen er vellykket, konstaterer Jacob.

- Jeg liker den fine balansen av ananas, mynte, eple og lime. Får lyst på mer! sier Johannes.

BEST I TEST!