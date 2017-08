Politikerne: Godteriet avslører hva du stemmer

(Dagbladet): På oppfordring fra Dagbladet har representantene på Stortinget svart på en stor undersøkelse om deres spise- og drikkevaner. Her svarer de på alt fra meninger om økologisk mat, til i hvilken grad de selv drar på grensehandel. For det store spørsmålet er: Lever de folkevalgte som de prediker i forhold til de ulike partienes program?

Nå tar vi for oss politikerne forhold til sjokolade, is, kaker og andre søtsaker. Her kan du ta en uhøytidelig sjekk på om ditt valg stemmer noenlunde overrens med hva slags godteri du spiser.

Undersøkelsen avdekker flere forskjeller partiene seg imellom, i hvert fall om vi skal tro tredjedelen av stortingspolitikerne som svarte.

Om vi tar sats og antar at folkene på Stortinget liker det samme som sine velgere, kan vi gjøre en god del antakelser. Du kan jo se om du kjenner deg igjen:

Vår undersøkelse Undersøkelsen ble foretatt blant politikere på Stortinget.

Utover hvilket parti man representerte foregikk undersøkelsen anonymt.

Undersøkelsen ble sendt ut i mai 49 politikere har svart som tilsvarer en respons på ca 30%

Alle partier med unntak av V svarte

Det kom flest svar fra AP, H, FRP og SP

Sosialistisk Venstreparti (SV): Du unner deg sjelden godteri av noe slag. Ikke is, ikke søt sjokolade, ikke kake. Enkelte ganger kan du gjøre unntak for salt godteri, som gjerne er noe annet enn potetgull. Mye tyder på at du er glad i peanøtter.

Drømmeprodukt: Fair trade chilinøtter

Arbeiderpartiet (AP): Du har for alvor fått øynene opp for mørk sjokolade! Og mye tyder på at du har begynt å spise sunnere. Sunn snacks spiser du gjerne, for eksempel tørket mango.

Men iskrem? Nei takk. Det overlater vi til folk med krøtter på båsen (se nedenfor).

Drømmeprodukt: Tariff, en svart fruktsjokolade

Senterpartiet (S): Ja, vi elsker iskrem. Du er enkel å sette i bås, er slett ikke fremmed for kake, formodentlig med hjemlige ingredienser, aller helst fra eget jorde. Med andre ord; meler helst din egen kake.

Godsakene Vi stilte politikerne spørsmål som følgende godsaker: Sjokolade

Iskrem

Kaker

Søtt godteri

Surt godteri

Melkesjokolade

Mørk sjokolade

Sunn snacks

Lakris

Salt

godteri

Potetgull

Det verste du vet er surt og salt godteri.

Drømmeprodukt: Brystspreng, en hjemmelaget fløteis

Miljøpartiet de grønne (MDG): Du er vill etter melkesjokolade, lakris, potetgull og selvsagt: sunn snacks. Særlig minigrønnsaker.

Du kan ikke fordra surt godteri.

Drømmeprodukt: Økodyrkede, kortreiste, el-bilfraktede og kjærlighetsdyrkede gulrøtter

Kristelig Folkeparti (KrF): Det er sjelden du unner deg godteri. Du tror ikke på iskrem og spiser bare sjelden sjokolade. På kaffeslabberas ber du en stille bønn om at de ikke serverer mørk sjokolade og (det verste du vet) lakris. Nei, halleluja! Du vil aller helst ha kake.

Drømmeprodukt: Kakebønner

Høyre (H): Du er den store sjokoladenyteren. Mørk som lys. Og i tillegg skiller du deg ut ved å elske lakris. I det hele tatt ser det ut til at hedonisten i deg vinner, ettersom du også er glad i kaker, is og alt som er søtt.

Det eneste du er skeptisk til er salt godteri.

Drømmeprodukt: Lakriskonfekt

Fremskrittspartiet (Frp): Det beste som noengang er laget er melkesjokolade. Mørk sjokolade er er ikke noe for deg. Ellers er du glad i alt som er søtt, inkludert kaker, is, sunn snacks og potetgull.

Drømmeprodukt: Blått smågodt (avgiftsfritt)

Funn i den politiske godteri-undersøkelsen

Politikerne ble spurt om deres forhold til ulike godterityper (se liste). Et par ting blir raskt tydelige: For eksempel er KrF og SV omtrent på samme linje - de unner seg ikke stort. Frp og Høyre ser ut til å ha det mest avslappede forholdet til alt som er søtt. Og lakris? Kun Høyre og MDG (AKA Rasmus Hansson) liker lakris. Konklusjonene er basert på politikernes svarskala, fra 1 «spiser dette daglig» til 5 «spiser dette aldri» :

Sjokolade

Liker: De som oftest spiser sjokolade er Høyre

Liker ikke: SV og KrF spiser sjelden sjokolade.

Iskrem

Liker: De som spiser mest is er fra Senterpartiet.

Liker ikke: Bare en gang i blant spiser Arbeiderpartiet iskrem. SV og KrF lar seg heller ikke friste.

Kake

Liker: KrF skiller seg klart ut som de ivrigste kakespiserne. Også Senterpartiet, Høyre og Frp unner seg en kakebit i ny og ne.

I andre enden av skalaen finner vi folk fra Arbeiderpartiet, de ser ikke ut til å røre kakefatet. Ei heller folk fra SV (...hva liker SV-folk?).

Søtt godteri

Liker: Frp og Arbeiderpartiet elsker søtt godteri.

SV skiller seg klart ut her, søtt godteri spiser de ikke.

Surt godteri

Liker: SV elsker derimot surt godteri (ah...). Og det som eneste parti.

Senterpartiet kan ikke fordra surt godteri, og de andre partiene er heller ikke særlig begeistret.

Melkesjokolade

Liker: Dette produktet skiller seg ut ved at den generelt scorer veldig bra.

Av alle som liker melkesjokolade er det ingen som elsker det mer enn Frp. Selv ikke SP, på tross av tung, bondevennlig markedsføring med ku og nasjonal fjellheim på omslaget.

Liker ikke: Igjen skiller SV seg ut med å ha et avmålt forhold til melkesjokoladen.

Mørk sjokolade

Liker: Mørk sjokolade har virkelig fått fotfeste i Arbeiderpartiet. Her er det superpopulært.

Liker ikke: Krf og Frp har lite til overs for mørke sjokoladetyper.

Sunn snacks

Liker: Frp får ikke nok av sunn snacks. Det er også populært hos AP og H.

Liker ikke: SV og KrF er skeptiske.

Lakris

Liker: Høyre skiller seg klart ut fra andre partier på lakrisen. Det ser ut til å være svært populært.

Liker ikke: SP og KrF hater lakris. Ferdig snakka. Kjekt å huske, Jonas og Erna, når dere skal kalle inn til forhandlinger.

Salt godteri

Liker: Endelig var det noe SV likte, igjen. De scorer knallhøyt her.

Liker ikke: SP rangerer salt (og surt!) godteri som bånn i bøtta. Heller ikke Høyre er begeistret.

Potetgull

Liker: Arbeiderpartiet elsker potetgull. Nesten like mye som Frp.

Liker ikke: Senterpartiet ligger godt under snittet i vår potetgullmåling.

Sosiologens kommentar:

Forsker Annechen Bahr Bugge ved forbrukningsinstituttet SIFO er en av Norges fremste kapasiteter på våre matvaner. Uten å gå inn på de ulike politikernes valg gjør Bahr Bugge seg noen tanker om hvorfor det finnes forskjeller mellom ulike grupper:

- Politikernes svar avslører at de tar i bruk en rekke matkulturelle symboler for å signalisere hvor de plasserer seg i det matkulturelle landskapet. Noen valg gjør man for egen helse, forklarer hun, men påpeker i samme åndedrag at andre valg gjøres på grunn av hensyn til natur, miljø, dyra, arbeidere og så videre:

- Vi ser for eksempel en økende interesse for økologisk- og fairtrade-sjokolade.

At folk vil uttrykke hvem de er gjennom maten (og til og med godteriet) er ikke noe nytt. Det er særlig en gruppe som peker seg ut:

- Et eksempel er den urbane middelklassen med sitt uavlatelige behov for å differensiere seg fra det folk flest spiser: Det de velger må være eksklusivt, ekskluderende og eksotisk. Så tenk på hva du velger neste gang.