Raser mot lokkepriser på godteri: - Jeg finner nesten ikke ord

(Dagbladet): Både forskere, eksperter og leder i Foreningen for overvektige reagerer kraftig, etter at dagligvarekjedene nå bruker billig godteri for å lokke til seg kunder.

Med halloween rett rundt hjørnet og halv pris på søtsakene, spøker det for kaloriene - både for små og store.

Det er bare et snaut år siden at de samme kjedene troppet opp på helseminister Bent Høies kontor, og sammen med resten av matbransjen erklærte felles front mot sukker, salt og mettet fett.

For første gang kommenterer helseministeren nå den nye godterikrigen, via sin statssekretær Maria Jahrmann Bjerke:

- I et folkehelseperspektiv mener vi at kjedene heller burde konkurrere om å være best på pris på de sunne matvarene framfor de usunne. Intensjonsavtalen ble underskrevet for under et år siden og det er stor interesse fra bedriftene om å delta. Vi må gi industrien tid til å følge opp, og har tiltro til at bransjen er opptatt av å redusere sukkerforbruket blant barn og unge. Avtalen er uttrykk for at vi må jobbe med dette over lang tid. Vi vil samtidig følge nøye med på hva som konkret blir gjort, og oppfordre til forsiktig bruk av tilbud på usunne produkter, sier statssekretær Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet til Dagbladet.

- Mangel på kunnskap?

Mari-Mette Graff, leder i Landsforeningen for overvekt, reagerte med vantro da hun så at Coop nærmest ga bort smågodt i helgen.

- Coop har tydeligvis glemt samfunnsansvaret de for kort tid siden gikk høyt ut på banen med da de inngikk sponsoravtale med toppsyklisten Alexander Kristoff. Da het det seg at avtalen var «et viktig element i selskapets konkrete samfunnsansvar, hvor vi gjennom vår virksomhet skal fremme sunnhet og folkehelse», siterer Graff, som lurer på hva denne helomvendingen skyldes.

- Er det mangel på kunnskap? Har de glemt samfunnsansvaret? Er det andre motiver? De sier at de ikke tjener penger på godterikampanjen, men det er jo heller ikke akkurat noen utstrakt hånd til de som prøver å leve sunt, fastslår hun.

Graff registrerte at Coop under helgens godteridumping satte en makskvote på tre kilo smågodt per kunde.

- Hvem tenker Coop egentlig har behov for å kjøpe tre kilo godteri? Ingen trenger tre kilo godteri. Antallet diabetes 2-pasienter øker dramatisk i Norge. I gamle dager ble sykdommen kalt for gammelmannsdiabetes. I dag har jeg hørt om pasienter helt ned i niårsalderen. Dette er i stor grad en livsstilstrigget sykdom som man spiser og sitter på seg. Har du først fått den, er sjansen der for at du også utvikler hjerte- og karsykdom og andre lidelser, som problemer med syn, ereksjon og tannhelse.

Tsunamieffekt

- Dagligvarebransjen må åpne øynene for at de gjennom markedsføring og kampanjer av denne typen legger til rette for utvikling av alvorlige livsstilssykdommer. At de har skrevet under på et felles mål med resten av matbransjen om å gjøre det lettere å velge sunt, ser man lite til i butikken. Hvis kjedene virkelig tok sine forpliktelser på alvor burde de selge frukt og grønt like billig som godteri.

- Vi må ta inn over oss at folkehelsen er et felles ansvar fordi den er blitt et samfunnsproblem. Å lykkes med et sunt kosthold er ikke utelukkende enkeltmenneskets moralske ansvar eller utfordring. Alle må være med på dugnaden det er å jobbe for en bedre folkehelse, butikk-kjedene inkludert, og vi må gjøre det nå.

- Livsstilssykdommer koster samfunnet store penger i form av sykefravær, behandling, medisinbruk og pleie. Her er det snakk om en dominoeffekt, der små bølger til slutt blir til en tsunamieffekt med store ødeleggende krefter. Kostholdet spiller en viktig rolle i denne problemstillingen, framholder Graff.

- Paradoksalt fra kjedene

Erik Arnesen, helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) og medlem av Nasjonalt råd for ernæring, reagerer også sterkt på det nye godteristuntet:

- Jeg finner nesten ikke ord. Det er både ironisk og paradoksalt at dagligvarekjedene dumper sukkerholdige varer på denne måten. For under et år siden skrev de under på en avtale i regi av helsemyndighetene, der de sammen med resten av matbransjen forpliktet seg til å jobbe for en reduksjon av sukkerinntaket blant befolkningen, sier Arnesen.

Ernæringseksperten sikter til avtalen som i desember i fjor ble signert av næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter, dagligvarebransjen og helse- og omsorgsministeren. I avtalen forplikter partene seg til å arbeide blant annet for at «det gjennomsnittlige inntaket av tilsatt sukker per person skal reduseres med minst 12,5 prosent innen 2021.»

Over halvparten av alle nordmenn spiser mer sukker enn anbefalt av helsemyndighetene.

- Inntaket bidrar ikke bare til overvekt, men til en rekke andre livsstilsrelaterte sykdommer, som diabetes og hjerte- og karsykdommer. Dagligvarekjedene skulle være en del av løsningen på problemet. I stedet er de med på å skape det.

Arnesen mener et høyt sukkerinntak er uheldig både for personer som er overvektige, men også i et forebyggingsperspektiv blant barn og unge.

- Foreldrene har selvsagt et ansvar for hva barna får i seg, men barna har jo tilgang til produktene, og gjør egne valg i butikken.

- Bør kutte i prisen på frukt og grønt

Han påpeker at butikkene spiller en viktig rolle i forhold til inntak av sukker:

- Forbruket av usunne varer reguleres av tilbud og etterspørsel. Vi vet jo at forbrukerne er veldig fokusert på pris. Det så vi jo i helgen, da hundretusenvis av kilo med smågodt forsvant ut av butikkene etter at prisene ble satt ned.

Dagligvarehandelen må innse at de har stor påvirkningskraft, og vise at de har et ansvar for hva folk velger å legge i handlekurven, mener Arnesen.

- Når de setter ned prisen på usunt godteri bør de være forpliktet til også å kutte tilsvarende i prisen på frukt, grønt og andre sunne varer. Her bør det klart være en balanse, mener Arnesen. Ifølge Arnesen sier nyere forskning at sukkerinntaket bør begrenses enda mer enn tidligere antatt.

- American Heart Association gikk nettopp ut med anbefalinger om at barn ikke burde få i seg mer enn tjuefem gram sukker daglig. 25 gram tilsvarer seks teskjeer med sukker, eller en halv halvlitersflaske med brus. Åtti prosent av norske barn spiser langt mer sukker enn dette daglig, sier ernæringseksperten.

- Mest redd for barna

Professor Jøran Hjelmesæth ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold (og Universitetet i Oslo) reagerer sterkt på godterikrigen.

- De som fra før av har et fedmeproblem vil på denne måten bli eksponert for enda større problemer. Når det gjelder å gjøre kupp er vi alle like: Vi kjøper gjerne mer enn vi trenger når noe er billig, uten å tenke på de fatale konsekvensene.

- Hva opprører deg mest?

- Jeg er uten tvil mest bekymret for barna og for dem som ennå ikke har utviklet fedmeproblemer. En rekke små står i faresonen fordi samfunnet prakker på dem denne typen usunn mat. Overvekt i barnealder gir betydelig økt risiko for tidlig død som følge av hjerte- og karsykdommer.

- Men alle kjedene understreker at lavpriskrigen kun vil vare høyst fram til halloween, 31. oktober?

-Ja, men bare noen få dager med godterikrig kan gi relativt stor vektøkning, spesielt når de stadig gjentas. Vi går i butikken og handler inn godteri som vi sparer til seinere fordi det var så billig, men det er sjelden tomme kalorier blir liggende i skapet. Forskning viser at høytid med usunn mat over en ukes varighet kan øke vekten med en kilo. Den kiloen er vanskelig å bli kvitt.

- Hva er din oppfordring til dagligvarekjedene?

- At de skal huske på intensjonsavtalen de gjorde med statsråd Bent Høie. Der forpliktet de seg til å redusere mengden av sukker, salt og mettet fett i det de selger. Jeg synes det er trist at kjedene lurer forbrukerne ved å gå bort fra tidligere løfter. Jeg tror at det eneste grepet som kan hjelpe, er å skattlegge sukker enda mer enn tilfellet er i dag. Dermed ville butikkene ha tapt på å selge sukkerholdige varer til unormalt lave priser, mener professor Hjelmesæth.

Uvisst om priskrigen varer

Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi bekrefter at priskrigen på smågodt er i gang, men vet ikke hvor lenge den vil vare.

- Vi valgte å svare på Coops prisdumping, fordi vi har lovet kundene å være billigst på alle varer. Vi ønsker helst priskriger på sunne varer, men det er tydelig at konkurrenten vår har et litt annet fokus.

Hun vil ikke svare på om kjeden selger med tap.

- Vi kommenterer ikke marginer, sier hun til Dagbladet.

- For et halvt år siden lanserte dere «sunt godteri» med brask og bram, der dere viste fram små plastbegre med grønnsaker til samme hektopris som godteriet. Hvordan henger det sammen med aktiviteten nå?

- Frukt og grønt er fortsatt vår aller viktigste varegruppe. Vi har fått kritikk for smågodtpriser tidligere, og vi forstår kritikken. Men det er viktig å huske på at disse ekstraordinære smågodtprisene bare gjelder for en kort periode. I Kiwi kjemper vi for å være billigst på alle varer, og for oss er den viktigste kampen rundt frukt og grønnsaker. Den priskrigen pågår hver dag, og nå har vi også dumpet prisene på gresskar til halloween, til kr 9,90 per kilo.

- Hva med dem som ønsker seg sunnere godteri?

- Vi har også begrene med frukt og grønt i alle butikker. Til påske tømte vi Spania for snackagurker og snackpaprika da vi kjørte samme lave hektopris som på godteri, og vi har ikke nok på lager til å gjøre det tilsvarende denne gang. Men det er verdt å få med seg at vi siden i fjor har mer enn halvert størrelsen på smågodteposene våre – noe som vi ser har hatt effekt på salget, framholder Aakvaag Arvin.

Meny-kjeden følger markedet tett, men unngår store prisdumpinger på godteri.

- Vi er generelt imot prisdumping, og spesielt når det gjelder usunne varer - da dette ikke fremmer folkehelsa. Vi har til en hvert tid et rikelig utvalg av bær, frukt, små-grønnsaker og nøtter, og håper at småbarnsforeldre også velger blant disse snack-alternativene, sier kommunikasjonsrådgiver Nina Horn Hynne i Norgesgruppen.

- Har god samvittighet

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop forteller at lavpriskjedene Extra og Obs denne uka kjører en planlagt kampanje med godteri til kr 7,45 per hekto.

- Dette er halv pris av veiledende pris. Vi har gode erfaringer med å tilby kundene våre gode priser på det de trenger, og til halloween hører godteri med. Men vi selger også gresskar og annet til feiringen, understreker Kristiansen.

- I intensjonsavtalen med statsråd Bent Høie lovet Coop – i likhet med de andre kjedene – aktivt å jobbe for å redusere salget av sukkerholdige varer. Er ikke dette å oppleve som et løftebrudd?

- Jeg kan se at mange synes det er et paradoks, men her er det flere ting å si. For det første er det ikke så ville tilstander som tidligere år, da man solgte smågodt til kr 2,90 til påske. For det andre dumper vi prisene ytterst sjeldent. Hver eneste uke – hele året – har våre kjeder kampanjer på frukt, grønt, fisk, kylling og sunne produkter. Vi har dessuten lansert Knerten-serien, små snacksbegre med jordbær, druer og gulrøtter og hvor formålet er å inspirere foreldre til å kjøpe noe sunt til barna sine.

- Kjører dere priskrig også der?

- Vi har hver uke kampanjer på ulike sunne produkter. I tillegg videreføres 11 %-rabatten på frukt og grønt i Extra og Obs som ble innført i januar. Derfor har vi god samvittighet i forhold til vår avtale med helseministeren. Det er lov å kose seg iblant, så lenge man spiser mye sunt resten av året, framholder Harald Kristiansen i Coop.

Ikke fokus på smågodt

Ikke alle kjedene lar seg yppe til strid i smågodthyllene:

- Joker kjører i år ikke spesialtilbud på smågodt til halloween. Vi har fast pris på smågodt, og kutter ikke prisen til tross for at lavpriskjedene velger å dumpe prisene. Vi planlegger og låser manus på kundeavisene 6 uker i forkant av utgivelse, opplyser pris- og kategorisjef i Joker, Trine Øyslebø, som legger til at kjeden ukentlig kjører tilbud på frukt og grønt for dem som vil velge sunt.

- Sparkjeden kjører denne og neste uke Norges største tikronerskampanje, men har ikke fokusert på smågodt til halloween, forteller pris- og analysesjef i Spar og Eurospar, Knut Sandholt.

Han understreker at kjeden satser på å gjøre det enkelt for kundene å ta sunne valg, og at Spar er kjeden med størst vekst på frukt og grønt i de siste månedene.