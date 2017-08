Sjokolademelk: Vinneren er så sunn at du kan drikke den istedenfor vanlig melk

Melk og meieriprodukter er vår viktigste kilde til kalsium, og også en viktig kilde til jod som mange får i seg for lite av.

Men hva med sjokolademelk, hvor sunt er egentlig det?

Det enkleste svaret på dette er at vanlig melk er sunnere enn sjokolademelk. Men så er det ikke fullt så enkelt. For noen sjokolademelk er faktisk et helt greit alternativ til melk, i hvert fall hvis du velger en av dem som har fått terningkast 4 eller høyere i denne testen.

Størrelsen teller

Velger du en av testens vinnere, får du altså ikke i deg så mye mer sukker enn hvis du drikker vanlig melk.

Velger du for eksempel testens vinner, får du en sjokolademelk som i motsetning til mange av de andre typene, inneholder minimalt med sukker, og 50 prosent mer protein og kalsium enn annen melk.

Denne sjokolademelken kan altså godt drikkes istedenfor vanlig melk. Ulempen er selvfølgelig at den er en del dyrere enn vanlig melk.

OM TESTEN Testen er utført av ernæringsfysiologer i Bramat.



Opplysningen til testene hentes fra deklarert næringsinnhold og ingredienslisten på forpakninger vi kjøper inn i vanlige, norske butikker.



Når det er nødvendig henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen.



Vi gjør oppmerksom at på at det kan forekomme avvik mellom deklarasjonen og faktisk innhold dersom produsentene nylig har foretatt endringer i produktene og ikke har oppdater forpakningen. Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.



Også de som har fått terningkast 4 er et greit alternativ til melk for deg som ikke er så glad i vanlig melk. I hvert fall hvis du har et ellers sunt og variert kosthold og ikke forsøker å gå ned i vekt.

Drikker du eller barna dine sjokolademelk ofte, kan det være lurt å velge den typen som inneholder minst sukker, fett og kalorier. Det er også lurt å se litt på størrelsen.

Når du først har en sjokolademelk drikker du gjerne opp hele. Da blir det ofte litt mye sukker og kalorier hvis du velger de største typene.

Sjokolademelk etter treningen

Etter en treningsøkt trenger du både protein og karbohydrater. Sjokolademelk inneholder like mye protein som vanlig melk, og har dessuten mer karbohydrater enn melk i form av sukker.

Forskning viser at sjokolademelk både kan erstatte væsketap og restituere slitne muskler etter trening, sannsynligvis på grunn av innholdet av natrium og kalium.

Sjokolademelk og annen melk inneholder dessuten en fin blanding av karbohydrater og proteiner av svært god kvalitet. Etter en skikkelig treningsøkt der det er lenge til neste måltid, kan du altså gjerne drikke en sjokolademelk.

SLIK TESTET VI For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av sjokolademelk, har vi sett på innhold av kalorier, protein, mettet fett, sukker og kalsium per 100 g med sjokolademelk.



Mengden protein og kalsium trekker opp, mens mengden sukker, mettet fett og kalorier trekker ned. Smak er ikke en faktor i testen.



I testen er produktene rangert fra terningkast 3 til 6. Produktene er rangert i forhold til hverandre. Det betyr at den sunneste får terningkast 6 og den minst sunne får terningkast 3.



Et produkt som får terningkast 3 i denne testen, vil ikke nødvendigvis få samme resultat hvis det testes mot andre produkter og matvarer. Det er heller ikke slik at et produkt som får terningkast 3 er direkte dårlig eller usunt, bare at det har dårligere total poengsum enn de som får høyere terningkast.



Det er viktig å være klar over at du i slike tilfeller godt kan velge sjokolademelk som ikke nødvendigvis kommer best ut i denne testen.

Etter en treningsøkt kan sjokolademelken nemlig godt inneholde mer karbohydrater og sukker enn hva du bør tillate deg ellers.