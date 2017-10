Sjømannskirken bekymret: - Har sett folk drikke en liter ren alkohol om dagen

(Dagbladet:) For et par år siden hadde Sjømannskirkens diakon i Torrevieja, Jostein Obrestad, en samtale han ikke glemmer. Han sto sammen med sosialarbeideren på det lokale sykehuset. «Hva skal vi gjøre?», spurte hun. «Nesten 80 prosent av innleggelsene på sykehuset er nå alkoholrelatert.»

Bare noen få av de innlagte på sykehuset var nordmenn. Samtidig er det et faktum at alkoholforbruket blant eldre øker alarmerende i Norge og at en god del nordmenn lar seg forføre av alkohol i land som Spania.

- Billig alkohol er fortsatt et viktig trekkplaster, sier Obrestad.

- Det er kultur for å drikke. Noen starter med whisky klokka ti, og fortsetter utover dagen.

Henter hjem nordmenn

Kjendislege Terje Erlid har lang erfaring med å hente hjem hjelpeløse nordmenn fra utlandet, ofte i samarbeid med Sjømannskirken. Erlid fikk nylig kritikk for sin involvering i saken om dødssyke Harry Samuelsen (66), som trengte hjelp til å komme hjem fra Kina.

Terje Erlid forteller at det ofte dreier seg om pasienter som ligger på sykehus i Spania, Thailand og Filippinene. Noen har falt, andre har fått slag eller vært i ulykker.

Hittil i år har han vært på 19 slike turer.

- Omtrent like mye som i fjor. Da ble det i alt 28 turer, forteller han.

Bråstopp på sykehus

Erlid har sett det som finnes av skader etter alkohol og blandingsmisbruk. Han beskriver tilstander vi helst ikke vil høre om, som alkoholisk nevropati og hepatisk encefalopati, så alvorlige skader på lever, nyre, hjerne og nervesystem at situasjonen blir livstruende.

- Enkelte har hatt dårlig søvn og kjørt på med medikamenter. Andre har brukt alkohol som smertestillende. Jeg har sett folk drikke en liter ren alkohol om dagen. Det ender gjerne med bråstopp på et sykehus, sier legen.

Spreke klimaflyktninger

Diakon Jostein Obrestad forteller at det først er på sykehuset at han blir kjent med eldre nordmenns rusproblemer.

- Før det ser vi dem sjelden. De sitter og drikker andre steder.

Obrestad understreker at mange nordmenn i Spania bruker alkohol i moderate mengder og aldri utvikler noe alkoholproblem. De bor fast eller kommer i perioder for å være sosiale, nyte været og sola.

- De fleste som oppholder seg her er klimaflyktninger. Mange er veldig aktive. Vi har tre fjellgrupper for tiden, inndelt etter nivå. Mange 70-åringer er råspreke.

Også på Kanariøyene går de eldre lange turer, svømmer og spiller golf.

Mange kommer til sjømannskirken og sier de vil vekk fra drikkemiljøet

- De vil fylle livet med noe annet, forteller diakon Hans Kristian Havgar.

Når Havgar treffer folk som vurderer å flytte ned permanent, tar han dem til siden, også dem som ikke har noe nært forhold til alkohol.

- Jeg sier «finn deg en rytme, gå tur, ikke bli sittende og drikke øl utover dagen. Ta et bevisst valg».

Ingen behandlingsinstitusjoner

Ikke sjelden ringer pårørende sjømannskirken. Ofte er personen i den andre enden en fortvilet sønn eller datter som ikke får kontakt med mor eller far i Spania.

- Da rykker vi ut. Noen har vært forutseende og gitt oss nøkler så vi kommer inn til dem. Hos andre må vi ha hjelp, forteller Obrestad i Torrevieja. Rundt ham på Costa Blanca-kysten bor 30 000 nordmenn, mange av dem har vært fastboende i flere tiår. Nå begynner helsa å skrante.

Årsaken til manglende kontakt med familien kan være festing over flere dager, men også illebefinnende, fall, hjerteinfarkt eller alkoholrelaterte tilstander som delirium.

- Vi ser ofte at alkoholproblemer rulles opp med en innleggelse. På sykehuset blir de avruset. Dessverre står ingen behandlingsinstitusjon klar til å ta over når de kommer ut, sier Obrestad.

Fri flyt av alkohol

Mens Spania har tobakksmonopol og du må gå langt for en pakke sigaretter, er alkohol tilgjengelig overalt, selv på bensinstasjonen. For nordmenn er «kjerka» et av få rusfrie steder.

Diakon Havgar opplever alkohol som et økende problem. Hans inntrykk er at kvinner drikker like mye som menn. Uten skam.

- Vi burde kanskje ta opp temaet alkohol oftere. Samtidig er det ikke de som drikker mest som oppsøker oss oftest.

Lite ensomhet

Ensomhet er ikke det store problemet blant eldre nordmenn i Spania, mener diakonene.

- Mange eldre er mer sosiale her enn hjemme. De kommer til oss i kjerka, går tur, er med i foreninger og hygger seg hos hverandre, sier Havgar.

I Norge er alkoholkonsumet blant eldre fordoblet på et par tiår.

Nå slår leger og forskere alarm, og norske kommuner tar i større grad opp temaet.

Diakonene i Spania ser en tendens mot en todeling. I en gruppe øker alkoholinntaket, mens den andre gruppen dyrker en sunnere livsstil.

At det er lavere priser på alkohol i Spania gjør at den ene gruppen er mer utsatt. De fleste klarer å motstå fristelsene.

- Men om folk drikker, så drikker de, sier Obrestad.

- Helg eller høytid har ingen betydning. For dem det gjelder går det i ett.