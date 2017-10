(Dagbladet:) Spøkelser og skjeletter, «trick or treat», det er klart for årets skumleste kveld!

Her i landet fikk feiringen av halloween sitt gjennombrudd på starten av 2000-tallet.

Vi har lett for å «adoptere» nye skikker og hvert år er det stadig flere som arrangerer halloweenfester. Halloween-feiringen har for eksempel blitt en vanlig høstaktivitet i barnehagene. Og handelstanden gleder seg over et oppsving i en ellers stille tid i butikkene.

Halloween: Allehelgensaften, på engelsk Halloween, er dagen før allehelgensdag. Den feires på ulike måter omkring 31. oktober hvert år. Markeringen av kvelden er opprinnelig en kristen skikk som har utviklet seg til en ikke-religiøs feiring. Halloween-feiringen i Norge er særlig påvirket av tradisjoner fra folkelig og kommersiell populærkultur i USA. Kilde: Wikipedia

Halloweensymboler

Det er vanlig å bruke symboler for høst og grøde i halloween-feiringen. Det gjelder særlig gresskar, helst med utskåret ansikt, og fugleskremsler, som representerer både jordbruk og det levende døde. Svart og oransje er blitt typiske halloween-farger og står for henholdsvis «natt og mørke makter».

Helloweenfigurer

Vanlige halloween-figurer i moderne populærkultur er spøkelser, levende beinrangel, hekser, zombier, demoner, røde smådjevler, svarte katter, edderkopper, og vampyrer, så vel som litterære figurer som Drakula og Frankensteinmonstre. Små og store utgaver av disse nifse figurene kan plutselig ringe på døren din og da er det greit å ha godteri for hånden. Kan vi gjøre maten litt skummel også?

Halloweentaco

Alle elsker taco. Og hvorfor ikke lage en barnslig, skremmende variant av fredagsfavoritten?. Med litt fantasi kan tacokvelden få et skremmende innhold.



Lag taco slik du pleier med stekt kjøttdeig og tacokrydder. Server i tacoskjell med salat, tacosaus, og revet ost. Bruk rømmeklatter og ringer av steinfrie oliven som øyne så får tacoskjellene et skummelt blikk. Se videoen ovenfor!

Tacoform 30 20 Enkel Prøv en ny vri på fredagstacoen med denne tacoformen. Se hele oppskriften

