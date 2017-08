Slanke-ekspertenes supertips: Slik blir du raskest kvitt feriekiloene

(Dagbladet): Hverdagen er over oss igjen, og nei, det er ikke buksa som har blitt mindre i vask. Sjansen er større for at det er du som har kost deg og hatt en topp ferie, full av godsaker både i glass og på tallerken.

Hvordan lettest bli kvitt feriekiloene? Dagbladet spurte fire trenings- og kostholdseksperter om deres enkleste og beste tips.

Husk at hvor mye du får ut av treningsøkta kan avgjøres av hva du spiser på forhånd

Glad i iste? Velg med omhu, for noen av dem er sukkerbomber

- Drikk vann gjennom hele dagen. Slik renser du kroppen, hjelper fordøyelsesprosessen og skyller ut mye grums som samler seg i kroppen når du over tid spiser mindre sunn mat, sier Desirèe Andersen, personlig trener og kostholdsveileder, fitfocuse.no

- Kutt litt ned på kornprodukter. Selv om man ikke har glutenallergi opplever mange at de blir mindre oppblåst og får bedre fordøyelse av å redusere, men ikke eliminere, inntaket av kornprodukter. Gluten er et protein som friske tarmer fint klarer å håndtere i normale mengder. Velg grove produkter, gjerne av havre, spelt, rug eller bygg.

- Beveg deg. Trim bidrar ikke bare til vektnedgang, men styrker også blodsirkulasjonen. Dette gjør igjen at tarmer og fordøyelsessystem jobber bedre og raskere.

- Drikk grønnsaker. Prøv for eksempel denne grønne smoothien. Hvorfor funker den? Både kokos og banan inneholder store mengder kalium. Kalium regulerer sodiumnivåene i kroppen, og forhindrer dermed opphopning av vann i kroppen. Ingefær har anti-inflammatoriske egenskaper, og virker også gunstig på fordøyelsen. Eplecidereddik setter en spiss på denne smoothien, som vil hjelpe på en oppblåst mage.

- Små endringer hjelper, sier Torunn Ytrehus, som har bachelor i idrett og helse, er personlig trener og sertifisert coach i firmaet Improving Lives.

- Det viktigste er å ikke gå for hardt ut, men å gjøre terskelen for endringer så lav som mulig. Slik er det lettere å komme i gang. På denne måten oppnår du merkbare resultater og går raskt ned noen kilo. I tillegg er sjansen større for at du vil holde på med dette over tid, istedenfor å falle av etter en uke eller to.

- Spis magert. Start med å få inn jevnlige måltider med bra mat som gjør deg mett! Bytt ut brød med potetlomper, pasta og ris med potet, og pøs på med grønnsaker, frukt og bær. Dette er matvarer som inneholder lite kalorier, og som gjør deg mett. Legg til egg, rent kjøtt, kylling og fisk, og litt magre meieriprodukter.

- Blir du fysen på kvelden, så lag deg grønnsaker med dip. Skjær opp de grønnsakene du liker, og lag dip av mager kesam og dipmix. Spis grøt til frokost. Det er sunt, godt og mettende. Lag den gjerne kvelden før og sett den i kjøleskapet.

- Dropp saft og brus. Om du har vendt deg til å drikke mer saft og brus i ferien, så bytt ut dette med kullsyrevann eller vann med litt oppskåret frukt, lime eller sitron, eller frosne bær i. Så fresht og godt, og det vil gjøre det lettere å få i seg nok vann. Det er fint å ha som regel at all drikke skal være kalorifritt. Spis heller mat som gjør deg mett.

- Tren oftere og kortere. Heller flere økter på 30 minutter nå de første ukene. En kombinasjon av styrketrening der du trener gjennom hele kroppen enten på stuegulvet, ute eller på treningssenteret, og effektive kondisjonsøkter, er det beste for å få mest mulig igjen for tiden du bruker på trening i form av resultater.

TREN BORT KILOENE Torunn Ytrehus, personlig trener i Improving Lives, har laget dette forslaget til treningsprogram til deg som vil bygge opp styrke og kondisjon etter en litt for lat ferie. STYRKE: 4 runder med 10 repetisjoner av hver øvelse: Knebøy, push-ups, gående utfall, skulderpress (bruk tunge bøker eller 1.5 liters flasker fylt med vann om du ikke har tilgang på manualer), knebøy med hopp, planke, ettbens liggende hofteløft. KONDISJON: Finn deg en bratt bakke og løp bakkeintervaller. Løp opp eller gå så fort du klarer, og gå rolig ned igjen. Fullfør 10 runder. Inkludert oppvarming og nedtrapping skal dette ta en halv time. Kombiner gjerne med raske gåturer i ulendt terreng, eller løpeturer på 20-30 minutter.

- Planlegg! Både måltider og innkjøp, svarer Thea Falck, master i human ernæring og ernæringsrådgiver i Naturlig Sunn, på spørsmål om hva som er lurt å gjøre for å komme seg inn i buksene sine igjen.

- Bruk en halvtime en eller to ganger i uka på å finne ut hva som skal serveres til middag de neste dagene. Let fram oppskrifter og lag handleliste. Planlegg også hva du skal spise til frokost, lunsj og kvelds. Planlegger du, er det enklere å lykkes og vanskeligere å mislykkes. Da har du nemlig alltid det du trenger hjemme for å lage sunn mat.

- Spis nok grønnsaker, frukt og bær. Til hovedmåltider og som mellommåltider. Frukt og grønt gir metthetsfølelse, og er stappfullt av nyttige næringsstoffer som kroppen trenger etter en sommer med utskeielser. Akkurat nå er det masse fine norske grønnsaker og bær å få tak i. Mat i sesong er et godt og bærekraftig valg av flere årsaker, ikke minst fordi den er full av god og frisk smak.

- Kutt sukker og øk fettforbrenningen. Se etter og unngå skjulte sukkerbomber i kostholdet, som for eksempel frokostblandinger eller yoghurt tilsatt sukker. Velg heller naturlige alternativer, og tilsett søtning og eventuell smak av frukt og bær selv. Bytt ut hvitt, raffinert sukker med naturlig søte matvarer som banan, dadler, honning, lønnesirup eller stevia, anbefaler Falck.

- Finn tilbake til den gode måltidsrytmen. Da er det enklere både å få oversikten over hvor mye du spiser, og hvor ofte du spiser, sier Kari Bugge, ernæringsfysiolog i Grete Roede AS, i en kommentar.

- I ferien er det lett for at måltidene blir lengre, og at man derfor spiser mer enn vanlig. Spisingen er også mer tilfeldig enn i hverdagen. Og selv om vi er flinke til å diske opp med salater og grønt til grillmaten, dekker vi også opp med oster og desserter i større grad enn utenom ferien. Mange spiser også mye mer mellom måltidene enn de pleier. En ventepølse her, en is der. Nå er det derimot på tide å innføre sunne pålegg og masse frukt og grønt igjen.

- Ikke spis for store porsjoner. Kjenn litt på sulten igjen, spis sakte, kos deg med måltidet og kjenn at du blir mett.

- Tenk over hvor mye alkohol du drikker. Noen vil ha litt å vinne på å kutte ut feriealkoholvanene til fordel for hverdagsalkoholvanene. I hvert fall hvis målet er å kutte kalorier.

- Sov nok! Gode søvnvaner er også av betydning. Regelmessig og nok søvn er viktig for å ha overskudd til å komme i gang med treningen igjen. Og er du ikke vant til å trene, er det kanskje lurt å vurdere om det er mulig å lure inn litt ekstra fysisk aktivitet, og slik øke forbrenningen, tipser Bugge.