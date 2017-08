Syklon skaper storm rundt norske iskrem-priser: - Måtte ta grep

(Dagbladet): Et voldsomt uvær på Madagasker har ført til at prisene på vanilje har nådd rekordhøye priser på børsene verden over. Ingrediensen, som er så viktig i iskrem, bakst og sjokolade, er blitt mangelvare etter at en syklon rammet Afrikas østkyst i mars i år. 50 personer omkom som følge av det voldsomme uværet.

Produsentene på Madagaskar står for 80 til 85 prosent av verdens totale vaniljeproduksjon. Skadene gjør at minst 20 prosent av årets avlinger er ødelagt.

- I fjor ble produksjonen delvis forhindret grunnet tørke, og i år rammet en syklon oss. Vi er veldig spente på hva dette gjør med kvaliteten på bønnene, sier Mèlanie Legris hos grossisten Eurovanille til avisen The Financial Times.

Prisene opp i Sverige

Ekspertene mener at problemene i markedet vil vedvare i minst to år framover. Madagaskars klima har stor betydning for tilbudet av vanilje og dermed også prisene. Landet er en rekke ganger blitt utsatt for tropiske sykloner.

Ifølge NTB har iskrem i Sverige i snitt blitt åtte prosent dyrere på ett år. Bare i juli steg prisen med fire prosent, men her spiller flere faktorer inn.

Administrerende direktor Paal Otto Hennig-Olsen bekrefter at værkaoset tusenvis av kilometre borte også merkes i Norge - og at de allerede har tatt grep:

- Vi påvirkes absolutt. Vi har korrigert prisen på enkeltprodukter med et innhold av Madagaskar-vanilje. Over tid varierer prisen på ekte vanilje i forhold til etterspørsel, værets innvirkning på utviklingen av vaniljeorkideen og ikke minst spekulasjon. Over tid har det vært store variasjoner, sier Hennig-Olsen til Dagbladet.

Markeds- og produktutviklingsdirektør Anne Borgen Sturød i Diplom-Is bekrefter at også deres produkter er berørt.

- Prisøkningen som har vært på vanilje i det siste påvirker kostnadene på våre produkter som inneholder vanilje i noen grad, men hittil har det ikke påvirket prisene til våre kunder. Kostnadene på produktene våre avhenger av mange forhold, så det er vanskelig å anslå når dette vil ha effekt, sier hun.

Iskremprodusenten med base i Kristiansand satte opp prisene på noen produkter allerede før sommeren. Dersom prisen på vanilje øker ytterligere utover høsten, vil dette først merkes i Norge neste år.

Regner med knapphet framover

Andre forhold som påvirker iskremprisene her hjemme, er spesielt prisutviklingen på melkeråvarer, sukker, lønnskostnader, oljeprisen (emballasjen) og valuta, opplyser isprodusentene til Dagbladet.

Kommunikasjonssjef Sindre Ånonsen i TINE bekrefter at de har opplevd knapphet på vanilje i snart to år og derrmed en prisøkning.

- I 2015 sikret vi oss likevel en gitt mengde vanilje til gamle priser, men behov for nye forsyninger gjorde at vi i februar i år justerte prisen på våre vaniljebaserte produkter i forhold til merkostnadene på vanilje. Vi regner ellers med at det fortsatt vil være knapphet på vanilje framover, da utfordringene på forsyningssiden ser ut til å vedvare, medgir Ånonsen.