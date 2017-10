Tar pusten fra deg: Norge får verdens største restaurant under vann

(Dagbladet): Kanskje har du tatt en av båtene med glassbunn på Kanariøyene, sett livet i havet passere og tenkt at det eneste som mangler er litt servering. I så fall er det bare å glede seg.

Bobler, sjømat og vill natur

Om ikke lenge kan du spasere ombord i et slags stilleliggende norsk betongfartøy, drikke noen bobler og fortsette ned i dypet der det venter både mat og drikke.

Undervannsrestauranten Al Mahara i Dubai og undervannshotellet på Maldivene kan vente seg konkurranse fra Norge.

Europas første, verdens største

Byggingen av Norges og Europas første - og verdens største - undervannsrestaurant starter over nyttår og åpner året etter.

Restauranten vil komme like ved Lindesnes Havhotell og sette Sørlandet på kartet, håper investorene, som punger ut rundt 45 millioner kroner for den nye restauranten.

Navnet blir «Under», både på grunn av beliggenheten under vann og fordi prosjektet er et lite under, ifølge Snøhetta, som har tegnet det. Arkitektfirmaet er kjent for blant annet Operaen i Oslo, biblioteket i Alexandria og Ground Zero i New York.

Oljeteknologi og tunnelkompetanse

Et tverrfaglig team av landskapsarkitekter, arkitekter og interiørarkitekter har sammen med eksterne ingeniører og andre eksperter utviklet akvarierestauranten, som ifølge byggesøknaden skal fungere som et «øye» inn i havets univers.

Med undervannsrestauranten beveger Snøhetta bokstavelig talt seg på dypt vann.

- Et spennende prosjekt hvor vi lærer mye. Vi har aldri gjort noe slikt før og gleder oss veldig til det står ferdig, sier prosjektleder, arkitekt Rune Grasdal, til Dagbladet.

Grasdal undestreker at selv om firmaet beveger seg fra det tørre til det våte, vil resultatet bli helt trygt, mye takket være kompetanse fra oljesektoren og kunnskap om tetthet skapt i Norge gjennom mange års tunnelbygging.

Både Nofima og Havforskningsinstituttet er involvert i utviklingen av et undervannslaboratorium tilknyttet Under.

Støpes og slepes

Hele restauranten skal støpes i Mandal, deretter slepes til Lindesnes og forsiktig fires ned i dypet under kontroll av mobilkran, forhåpentlig neste høst. Deretter rykker interiørarkitektene inn, med møbler og treverk som skal skape lun stemning og belysning som kan justeres etter forholdene utenfor.

- Folk skal kose seg der, ikke se blå ut i ansiktet og få servert mat i rare farger på grunn av feil belysning sier Grasdal.

Restauranten skal etter planen åpne i begynnelsen av mars 2019. Snøhettas mål er å skape en enestående restaurantopplevelse og et byggverk som kan bli et reisemål i seg selv. Norske naturmaterialer blir viktige for å skape den riktige atmosfæren - og her er arkitektfirmaet på trygg grunn.

- Vi kan lene oss på erfaringer fra interiøret i Operaen og fra Tverrfjellhytta, reinsdyrpaviljongen på Dovrefjell, sier Grasdal.

Midt i matfatet

Med panoramautsikt til krabber, fisk, tang og tare vil menyen naturlig nok ha hovedfokus på mat fra havet.

Kjøkkensjefen er dansk og hentet fra den kritikerroste restauranten Måltid i Kristiansand. Nicolai Ellitsgaard satser på en nordisk profil.

Hotell vegg i vegg

Å legge en attraksjon noen minutters gange fra eget hotell er etterhvert en kjent strategi.

Kanskje har brødrene Gaute og Stig Ubostad, som eier Lindesnes Havhotell, latt seg inspirere av ørkenrestauranten Al Hadheerah utenfor Dubai.

I Emiratene går stien langs fargede lykter fra luksusresorten Bab al Shams til den Ali Baba-inspirerte restauranten i ørkenlandskapet. I Norge går spaserturen langs røffe berg, inn i betongen og ned i dypet.

Og når maten er spist og opplevelsen fordøyd, står hotellet klart med en seng. P