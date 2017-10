(Dagbladet): - Norske ferdigpizzaer har blitt bedre. Det har skjedd mye siden sist vi testet, men det er fortsatt et lite stykke igjen, sier Elio Corsi.

Corsi er pizzakokk på den italienske restauranten Eataly på Aker Brygge, og sammen med kollega Tobias Schelin har han hjulpet oss å smake på ti frossenpizza med pepperoni fra norske dagligvarebutikker - og Ikea.

Helt i topp finner vi de norske dagligvarebutikkenes egne merkevarer. Testens beste pizza er fra Rema 1000 og Norgesgruppens Folkets. Merk at vi sier pizza og ikke pizzaer.

Samme pizza?

Vanligvis pleier vi å kåre en best i test - men denne gangen var det ekstra vanskelig. Ikke bare fordi vi synes at pizzaene var like gode - men fordi de framsto som helt like.

Så like at vi måtte dobbeltsjekke at det ikke hadde gått i ball på kjøkkenet - den ene av dem kom nemlig i en dobbeltpakning. Det hadde det selvsagt ikke.

Teksten bakpå er relativt lik. Begge pizzaene skal være produsert i Modena, men kun Rema 1000 navngir Italpizza som produsent. Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen Nina Horn Hynne kan bekrefte at de bruker samme fabrikk.

Leser vi på ingredienslisten er det et par små forskjeller, for eksempel har Folkets litt mer paprika. Rema 1000s har litt mer ost - og er følgelig mer kaloririk (239 kcal mot 205 kcal per 100 gram pizza.) Sistnevnte har også hakket mindre pølsebiter.

Hvor er krydderet?

Det er én ting som må skinne på en pepperonipizza, og det er pepperonien. Skjønt pepperoni: På italiensk heter det salame, eventuelt salame piccante (ekstra sterk pølse). Pepperonipizza er en amerikansk oppfinnelse. Bestiller du en pepperonipizza i Italia, vil du få en pizza med paprika.

Her har åpenbart noe forsvunnet i oversettelsen, men alle kan være enige om at en pepperonipizza er en pizza med godt krydret spekepølse på.

Dessverre er nettopp pepperonien, eller hva vi nå skal kalle pølsa for, gjennomgående anonym og skuffende.

- Det er bare billige pølser med litt krydder i.

Den eneste pizzaen som gir oss skikkelig krutt, BigOne, gir bare dette - det sterke krydderet overdøver smaken. Grandiosa med pepperoni gir også litt styrke, men denne smaker mer kebab enn italiensk spekepølse.

- Kvalitet koster. Jeg skulle ønske at noen hadde lagt bare litt mer i en ekstra god pølse, sier Corsi.

- Det er kanskje ikke på frossenpizzaen nordmenn er villig til å spandere mest på gode råvarer?, repliserer Schelin.

Det samme gjelder for bunnen. Når Corsi skal lage pizza setter han pizzadeigen minst et døgn i forkant. Pizzabunnene i testen bærer i hovedsak preg av å være for hurtig hevet.

Grandiosa nybakt - fra terningkast fem til to

Sist gang vi testet pizza, testet vi pizza med rådeig fra Coop og Grandiosa, og Grandiosaen med pepperoni fikk terningkast fem. I denne testen fikk samme pizza terningkast to. Av det samme smakspanelet.

Årsaken er todelt.

Der Corsi og Schelin sist lot seg imponere av rådeigs-Grandiosaen med pepperoni, fikk ingen mer enn terningkast to i denne testen.

- Det er viktig å se det i sammenheng. Grandiosaene har blitt bedre, og den med pepperoni skilte seg positivt ut i mengden sist, men sammenliknet med de beste i denne testen, falt de helt igjennom, forklarer Corsi.

Viktigst er kanskje at vi sist stekte pizzaene i Eatalys pizzaovn. Denne holder 300 grader, og gir ekstra god pizza.

- Jeg nektet først å tro at dette var Grandis. Ikke at den plutselig er blitt helt perfekt, men nå er inntrykket langt bedre. Bunnen er blitt så bra! Her har de gjort en god jobb med å utvikle noe nytt og å løfte pizzaen opp på høyde med annen god kjøpepizza, sa Corsi til Dagbladet den gang.

Det er imidlertid de færreste forunt å ha en pizzaovn hjemme, så denne gangen stekte vi pizzaene etter anbefalingene på pakken, på et sted mellom 180 og 225 grader (avhengig av pizza), i en mer ordinær ovn. Og da fikk pipa en annen lyd.

Og det ble to øyne på terningen - i stedet for fem.

Testfakta: Med hjelp av Elio Corsi og Tobias Schelin har vi smakt på ti ulike frossenpizza kjøpt i norske dagligvarebutikker og på Ikea.

Pizzaene er stekt etter anbefalingene på pakken. De er vurdert utifra utseende, smak og konsistens

Vi har vurdert bunn, tomatsaus, ost og ikke minst pepperoni - og eventuelt ekstra topping.

Testen er gjennomført som en blindtest, og dommen avsagt før vi visste hvilke pizzaer vi smakte på.

Pris er tatt med som en justerende faktor i de tilfellene pizzaen har vippet mellom to karakterer. Elio Corsi: Norgesmester, Europamester og to tredjeplasser i VM i pizzabaking. Til daglig baker han pizza på Eataly Ristorante på Aker Brygge. Tobias Schelin: Daglig leder og assisterende kjøkkensjef ved Eataly Ristorante på Aker Brygge.

Ikea Pizza med pepperoni

Testens største pizza var dessverre også den tristeste.

Schelin roser bruk av grønn paprika som gir pizzaen litt farge. Men det er det eneste komplimenten som kommer her.

Pølseskivene har krøllet seg sammen så de ser ut som kantarellhatter, og smaker ikke noe særlig annet enn salt. (Det er for øvrig storfekjøtt og ikke svinekjøtt i disse, men det var ikke åpenbart på smaken.)

Bunnen er høy, amerikansk type, men oppfører seg mer som loff enn pizzabunn. Tomatsausen smaker rå tomatpuré. Og osten bare er der.

- Dette er forferdelig. Det er spiselig, men bare om du er skikkelig desperat sulten og må spise, og dette er det eneste du har tilgjengelig, sier Corsi.

Grandiosa Takeaway skinke & pepperoni

Dette er en av testens mest dekadent pålessede pizzaer. Den ser god ut, men dessverre ødelegger den rause toppingen for bunnen.

Skinka ser god ut, ikke bare sammenpresset kjøtt, slik «skinkebitene» er på blant annet Grandiosa original, og smaker greit - det samme gjør osten. Men både saus (litt for søt) og pølse (litt for salt) er helt forglemmelig.

Bunnen mangler salt, og oppleves mer som brød som har stått ute i et par dager. Den er åpenbart bakt med vanlig mel, ikke pizzamel, og klarer det kunststykket å være både veldig tørr - og likevel ikke helt gjennomstekt.

- Denne pizzaen ser bra ut, men når du smaker på den, er den en klar toer.

Grandiosa Nybakt pepperoni

For et utrent pizzakjennerøye ser kanskje denne helt autentisk ut, men her reagerte begge kokkene spontant: Bunnen bobler, og er åpenbart ikke hevet lenge nok, og pepperonien er ujevnt slengt på pizzaen. Pepperonien ser også helt ensartet ut, som om den er laget på farse.

Sausen er søtlig og «rar», og bunnen er ganske fuktig under det området på midten der alle paprikabitene havnet.

Grandiosa pepperoni

Denne pizzaen har fyll og ost helt ut til kanten, for dem som liker det, og små pepperoni er vilkårlig strødd utover.

Selve bunnen ser og føles veldig industriell ut, sausen er søt, og testpanelet tipper at dette er en pizza i Grandiosa-familien.

Pepperonipølsa er blant dem som sparker mest, og er ikke dum på smak generelt, men det smaker ikke pepperoni av den.

- Jeg ser at jeg spiser en pepperonipizza, men hadde jeg bare smakt, hadde jeg vært sikker på at jeg spiste en kebabpizza. Dette smaker kebab!

Dr Oetker Ristorante pizza pepperoni - salame

Ristorante-pizzaen ser litt anemisk ut, og er veldig ensartet i fargene; men store og små pølsebiter gir likevel øynene noe å hvile på.

Det er raust med pølse på pizzaen, enda mer enn pakken gir inntrykk av, og sausen sparker litt - langt mer enn pølsa, som er enkel på smak.

Bunnen er smakløs, og litt kompakt.

- Den er ikke så pen, men smaken er grei, sier Corsi.

Dr Oetker rustica pepperoni calabrese

Calabrese-regionen i Italia er kjent for sterk krydret mat, spesielt salami. Og nettopp salamien skiller seg spesielt ut her, med et litt grovere og håndlagspreget utseende.

- Dette ser ut som en pølse vi kunne brukt, men dessverre, også denne smaker lite.

Bunnen er veldig tjukk, og bakt med loffmel, ikke pizzamel, og sausen er søt, men sterk. Osten er god, og raust fordelt over pizzaen.

- Dette er som å spise loff med noe på toppen.

Big One

- Denne sparker, men det er også det eneste den gjør.

BigOnes pizza er en drøm for alle som hater skorpe, her er fyllet dratt helt ut i kanten.

Denne har to typer pølse, en i skiver, og en i fine strimler, som er strødd over hele pizzaen. Her er det pepperoni-takeover! Det vil si, de små strimlene framstår mer som blandingsproduktet pizza-skinke, og er så små at det gir et billig inntrykk.

- Vi ser at det er pepperoni, ost, bunn og saus her - men vi smaker bare krydderet.

- Dette er tacosterkt. Men mangler salame piccante-smaken som skal balansere med styrken.

Coop

Pris: 26,70 kroner (20 kroner med medlemsrabatt)

Denne pizzaen ser god ut, og en blanding av små og store pølsebiter gir liv. Bunnen er god, men litt på den harde siden, uten at den blir sprø.

Pepperonien, saus og ost er jevnt fordelt, og smakene jobber bra sammen, men det er litt lite av dem, vi skulle gjerne sett litt mer smak.

Denne pizzaen var Schelins favoritt, mens Corsi synes bunnen ble for hard.

Folkets pizza pepperoni

Denne ser bra ut, og skuffer ikke når vi smaker.

Mozzarellaen er god, og ikke for dominerende. Schelin roser bruk av både rød, grønn og gul paprika, som gir pizzaen mer liv.

Tomatsausen er sterk, med tydelig oreganosmak, og bunnen er god og sprø, til tross for at også denne nok er hurtighevet, er den langt nærmere klassisk italiensk pizza, og sammen med Rema 1000 er dette testens beste pizza.

Pølsa er heller ikke dum, men kunne vært mer spennende, også her blir den litt for anonym.

Rema 1000 Ekte italiensk pizza pepperoni

- Har vi fått nummer én (Folkets, red.anm.) en gang til?

Når denne pizzaen kommer på bordet, stusser vi litt. Vi må tilbake og sjekke med kjøkkenet: er du sikker på at det ikke har vært en sammenblanding her?

Det er marginale forskjeller i størrelse på pølse - og vi kan seinere lese på pakken (når vi vet hva vi har smakt på, og dommen er avsagt) at det er små forskjeller i mengden av ingredienser. Det merkes ikke.

Bunnen er god, og mest lik klassisk italiensk pizza, sausen har tydelig oreganosmak, rød, grønn og gul paprika gir pizzaen et friskt utseende, og mozzarellaosten er god på smak. Med litt mer spennende pølse, hadde vi luktet på en sekser.

- Imponerende bra for en frossenpizza.

Denne er hakket billigere, om du bare skal kjøpe én - men ellers er det hipp som happ hvilken av du velger.

Produsent/Merke Navn Pris Vekt (g) Pris/kg Terningkast Ikea Pizza 79 875 90,28 2 Grandiosa Takeaway skinke & pepperoni 102,9 620 165,97 2 Grandiosa Nybakt, pepperoni 74,9 480 156,04 2 Grandiosa Pepperoni 51,9 500 103,8 2 Dr Oetker Ristorante Pizza pepperoni - salame 46,5 320 145,31 3 Dr Oetker Rustica Pepperoni calabrese 80,9 540 149,81 3 BigOne Double pepperoni 80,5 590 136,44 3 Coop Pepperoni pizza 26,7 350 76,28 4 Folkets Pizza pepperoni 31,5 360 87,5 5 Rema 1000 Ekte italiensk pizza pepperoni 28 405 69,13 5 - Sjokoladepizzaen er en av våre beste lanseringer noensinne: Den kan likevel forsvinne fra butikkene