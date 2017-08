Tusenvis av barn kaster matpakka: - Alle gjør den samme tabben ved skolestart

Ordet «svett » kommer automatisk opp for endel mennesker med tanken på matpakke. Gjerne etterfulgt av ord som klissete, tørt og ekkelt.

- Dette bildet stemmer ikke. Matpakke kan smake kjempegodt. Maten kan holde seg kjempebra, også hvis du lager den kvelden før, sier Mette Nygård Havre, kvinnen bak initiativet «Spis opp maten», til daglig kommunikasjonssjef i renovasjonsselskapet BIR.

« Hvis matsvinn var et land ville det vært verdens tredje største målt i klimagassutslipp etter Kina og USA. » Anne Marie Schrøder, kommunikasjonssjef Matvett

Hjemme hos dem har det gått sport i å unngå at kjøleskapet blir en «matkirkegård». Middagsmat blir lunsj, rester brukes i bakst og mer spennende mat puttes i boksen.

Anne Marie Schrøder, kommunikasjonssjef i Matvett, tror mindre mat vil bli kastet om flere foreldre tar «den store matpakkesamtalen».

Bevissthet rundt matsvinn kan øke motivasjonen for å spise opp maten.

- Gi barna innsikt i riktig ernæring når de vokser. Gi dem et perspektiv på hvor mye mat vi kaster og hva det faktisk vil si for klima og miljø, lommebok og den skjeve fordelingen av verdens ressurser, sier hun.

Her er deres råd til deg som strever med at skolematen du sender med blir spist,.

1. Lag selv-metoden

Tobarnsmoren Nygård Havre tror mange matpakker havner i søpla fordi barna synes de er kjedelige. Og ikke har noe forhold til dem.

« Når barna får eierskap til maten, sitter de og gleder seg til lunsj på skolen. Det har jeg erfaring for. » Mette Nygård Havre

- Jeg mener ikke at vi skal stå og pynte og lage fancy matpakker, men jeg tror vi må la barna få lage den selv eller i hvert fall bli med og lage den. Når de får eierskap til maten, sitter de og gleder seg til lunsj på skolen. Det har jeg erfaring for.

2. Vekk konkurrranse-instinktet

- Da jeg vokste opp, laget min mor og jeg matpakker til hverandre annenhver dag. Da gikk det sport i å lage gode matpakker. Det førte også til at jeg alltid spiste opp maten! Det er en vane jeg kan anbefale andre, sier hun.

3. Bruk middagsrester

Begge har erfaring for at litt for mye middag i dag blir suksess i matboksen i morgen. Noen kjøttboller, et kyllinglår, et pizzastykke eller salat med pastaen fra i går.

- Middagsrester i matboksen har ført til mye større interesse for matpakken hos mine barn, sier Nygård Havre.

- Når de har med rester blir alltid matpakken spist opp. De sier også at de blir fortere ferdig.

- Hjemme hos oss lager vi wraps av restene og pakker tett i folie. Det smaker godt, sier Schrøder.

4. Unngå morgenstress

Hos Nygård Havre lages matpakken kvelden før.

- Selv om vi har ulike aktiviteter, klarer vi å lure inn matpakketid. Vi er mer kreative om kvelden, og maten holder seg godt i kjøleskapet. Kveldsinnsatsen øker faktisk sjansen for at maten blir spist.

5. Dropp matpapir

- Vi unngår matpapir. Gjenbruk er bedre. Vi bruker bokser i metall, pynter gjerne med litt grønt og fargerike grønnsaker. Det finnes også fie bokser med kjøleelement. Å åpne en slik boks er mer appetittvekkende enn en niste i papir. At maten ser bra ut, øker sjansen for at maten blir spist.

6. Lag det barnet ditt orker å spise

Alle orker ikke like mye. Lag matpakke som du vet barnet liker og ikke lag mer enn barnet orker, slik at du ikke må kaste mat.

7. Flere små bokser

Noen barn synes de får for liten tid til å spise.

- Noen må fordele maten utover dagen. Da kan flere små bokser være løsningen, sier Anne Marie Schrøder.

- Utfordringen er å få plass i sekken eller vesken som unge jenter insisterer på å bære med seg sakene i til skolen etter hvert.

8. Unngå kliss

Barn synes fort ting blir ekkelt.

- Noen synes salaten blir slapp og pastaskruene harde eller at dressingen klisser det til. Hør på barna. Kanskje er det små justeringer som skal til, sier Anne Marie Schrøder i Matvett.

9. Ikke frukt og grønt med brødskivene.

Ha med frukt og brødskiver hver for seg i sekken, oppfordrer Schrøder. Enten i hver sin boks eller i hvert sitt rom i boksen.Hvis du skjærer opp frukt, er hennes tips å presse litt fruktsaft over.

- Da holder fargen seg, særlig hvis du legger den i en tett boks med kjøleelement, og det blir mye mer fristende å spise frukten.

10. Putt i fryseren

Synes du disse rådene er krevende ? Prøv et skippertak!

- Vi tar stadig vekk en titt i boksene i kjøleskapet og så setter vi en deig og putter opp i alt fra mais til paprika, kjøtt og ost. På en lat dag kan fryseren være redningen, sier Mette Nygard Havre.

DEN STORE MATPAKKESAMTALEN Noen spørsmål du kan stille: Hva tenker du når du åpner matboksen? Ser det fristende ut? Er det mat du liker?

Er det noen som reagerer på maten du har med? Noen som synes at den lukter rart eller ser vond ut?

Er det tøft å kaste matpakka?



Får du god nok tid til å spise?

Hvs ville du helst hatt med i matboksen?

Noen tall og fakta du kan bruke:

Hvis matsvinn var et land ville det vært verdens 3. største målt i klimagassutslipp etter Kina og USA.

I Norge kaster hver person 42 kilo mat i året. Det er så mye mat at det kan mette en million mennesker.

Å kaste mat er dumt for både lommebok, miljø og fordi det er så mange som ikke har nok mat.

Norske forbrukere kaster i gjennomsnitt 100 000 brød hver dag. For å dyrke korn til ett brød kreves over to kvadratmeter matjord.

De brødene som kastes hver dag i Norge trenger nesten 200 000 mål matjord for å bli produsert. Hvis ett brød i gjennomsnitt koster 25 kroner, blir dette brød for ca. 2,5 millioner kroner om dagen.. TIPS Er det noe igjen i matboksen, brukt det til kveldsmat, for eksempel som arme riddere eller varmt ostesmørbrød.

Hvis pålegget oppbevares kjølig, kan påleggsrester brukes i en omelett senere.



Spis bananen før den blir bløt og brun eller putt den i en smoothie når du kommer hjem.

