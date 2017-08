1200 har mistet livet i flom i India, Bangladesh og Nepal

(Dagbladet/NTB): Voldsomme nedbørsmengder har rammet store områder i India, Bangladesh og Nepal.

Avisa Independent skriver at til sammen har minst 1200 personer mistet livet i uværet som har herjet siden tirsdag.

Ifølge FN har til sammen 41 millioner mennesker blitt rammet av flommen som Røde Kors sier er blant de verste humanitære krisene i Sørøst-Asia på flere år. Aller verst er det i India. Der har 32 millioner mennesker blitt rammet av uværet.

Myndigheter og hjelpeorganisasjoner jobber på spreng med å få levert mat og gitt husly til de tusenvis som har mistet hjemmene sine.

Veier, bruer og annen infrastruktur, som sykehus, har blitt ødelagte av vannmassene.

Biler under vann

Blant byene som er rammet, er millionbyen Mumbai. Mumbai, som ligger på Indias vestkyst, har rundt 20 millioner innbyggere og er landets finanssenter. Det var det årlige monsunregnet som inntok byen tirsdag, men i en langt større skala enn vanlig.

Veier sto under vann og byens viktige forstadsjernbane, som benyttes av millioner av pendlere hver dag, ble midlertidig innstilt tirsdag. En rekke flyginger ble også innstilt. Skoler ble stengt og et sykehus måtte evakuere en barneavdeling da vannet kom strømmende inn.

Biler sto under vann og folk gikk gjennom gatene med vann til hoftene.

- Jeg fant ingen måte å komme meg hjem på, så jeg har tilbrakt natta utendørs på gata i stedet for å forsøke å dra hjem, sier 62 år gamle Gangadin Gupta.

Tidlig onsdag gjenåpnet jernbanenettverket, og det kraftige regnet var begynt å avta i morgentimene.

Mumbai er spesielt utsatt for oversvømmelser på grunn av utbygging i kystsonen, et gammelt avløpssystem og plastavfall som tetter igjen kanaler og avløp, ifølge BBC.

- Uvanlig

Hanna Butler, kommunikasjonsrådgiver i Røde Kors, sier til The Independent at lokale innbyggere forteller at det kom uvanlig mye regn i år.

- Dette er et område (Manipur, nordøst i India journ.anm.) der de er vant til flom, men folk sier at denne flommen er i en helt annen skala. Den eldre generasjonen sier at det likner mye på en stor flom fra seint på 1980-tallet, mens den yngre sier at de aldri har opplevd dette før, sier Butler.

De verste nedbørsmengdene skal være over, og vannet har begynt å trekke seg tilbake flere steder. Det er likevel ventet at antallet omkomne og antallet rammede av flommen vil øke.

Latest numbers on the South Asia floods. pic.twitter.com/CfLOcRJ5w7 — Hanna Butler (@hannarosebutler) 30. august 2017