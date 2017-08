16-årig elev banket opp læreren midt i en skoletime

(Dagbladet): Den sjokkerende episoden fant sted på South Division high school i Milwaukee tidligere denne uken.

I videoen kan man se en diskusjon mellom læreren og en elev som blir mer og mer høylytt. Først dytter eleven læreren i brystet, før han går tilbake noen skritt.

Slår gjentatte ganger

Noen sekunder senere kommer han tilbake, og denne gangen slår han løs på læreren med en rekke slag. Læreren blir slått i gulvet, og tenåringen fortsetter å slå løs på ham mens han ligger på gulvet.

Elevene ler av volden

Hele episoden blir filmet av en medelev, og på opptakene kan man høre at de latter i bakgrunnen. Ingen av de andre elevene gjør noe som helst forsøk på å stoppe den krakilske 16-åringen som hamrer løs mot lærerens overkropp.

Ikke livstruende skadd

Ifølge politiet fikk ikke læreren livstruende skader som følge av voldsepisoden. Det er foreløpig ikke klart hva som utløste det voldsomme raseriet hos eleven, men politiet etterforsker nå saken for å få klarhet i hendelsesforløpet. 16-åringen ble pågrepet av politiet, og risikerer nå å bli tiltalt for den grove voldsepisoden.

En talsperson for skolestyret i Milwaukee opplyser at de samarbeider med politiet i etterforskningen av saken, men ikke kan uttale seg før denne etterforskningen er avsluttet. Hverken læreren eller elevens navn er kjent.

Et stort problem

Vold i amerikanske skoler er et alvorlig problem både mellom elever, og mellom elever og lærere. En undersøkelse fra det amerikanske utdanningsdepartementet viser at rundt 10 prosent av lærerne har blitt utsatt for trusler fra elevene. Av disse var det åtte prosent som ble utsatt for fysiske trusler.

Flere av elevene er bevæpnet, og skolene opplever i større grad at de kommer til skolen med kniver, pistoler og andre dødelige våpen. Amerikanske skoler har opplevd en rekke alvorlige massakrer de siste tiårene, blant annet på Columbine High School og Sandy Hook Elementary School.