18-åring drept etter at kvinne ville krysse drap av på sin «bucket list»

(Dagbladet): To britiske kvinner skal ha blitt funnet skyldig i å kvele og knivstikke en tenåring til døde. Ifølge dommen skal den 26 år gamle kvinnen involvert ha vært besatt av drap og ønsket å krysse det av sin «bucket list» (liste med ting man ønsker å gjøre før man dør, red.anm.), skriver Sky News.

Drapet skal ha skjedd hjemme hos 26-åringen i utkanten av Perth i Australia, og en annen kvinne (43) skal ha bidratt. Under rettssaken mot kvinnene skal det har kommet fram at kvinnen (26) var besatt av tanken på å drepe noen før hun var 25 år.

Hun skal ha skrevet en bok om en fiktiv seriemorder kalt «SOS», noe hun også kalte seg selv. I hjemmet hennes skal veggene ha vært fullt med plakater og dokker fra skrekkfilmer.

Lurte en 18-åring

Kvinnene skal ha lurt offeret, en 18 år gammel mann, inni huset for å laste ned en programvare for dem, før de drepte ham. Offeret skal ha blitt funnet under noen røde fliser i bakgården.

Ifølge ABC Net skal avdøde ha vært kamerat med sønnen til den 43 år gamle kvinnen som skal ha drept 18-åringen.

- Jeg er bare veldig glad for at vi klarte å spare samfunnet vårt for å ha to onde mennesker løs, sa faren til avdøde etter rettssaken.

Skrøt om drapet til kolleger

26-åringen skal ha hatt et så stort ønske om å krysse drapet av på sin «bucket list» at da hun hadde fått det til, ble hun så opprømt at hun skrøt av det til en kollega, skriver Sky News.

En rekke vitner i rettssaken, venner og kolleger, skal ha fortalt at kvinnen hadde et ønske om å bli seriemorder.

Ifølge avisa skylder de to siktede kvinnene drapet på hverandre. Begge ble funnet skylding i retten denne uka og forblir i varetekt fram til straffeutmålinga i februar.