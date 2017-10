21 år gamle Hågen Skattum døde under øvelse i forsvaret

(Dagbladet): Det var 21 år gamle Hågen Skattum som døde i en sprengningsulykke i under en øvelse i Indre Troms fredag. Skattum var sersjant i Hærens ingeniørbataljon på Skjold.

- Dette er en dypt tragisk hendelse og våre tanker går til de pårørende og hans medsoldater i ingeniørbataljonen, uttalte generalmajor Odin Johannessen i går.

Forsvaret har nå besluttet å midlertidig stanse all bruk av mineryddingsutstyret som var i bruk da 21-åringen døde.

Hærsjefen understreker at det er helt uakseptabelt å miste soldater under øvelse.

- Én soldat er én soldat for mye. Vi skal ikke miste våre soldater når vi øver. Vi kan miste dem andre steder når vi er i krig, det er det ikke vi som rår over, men det skal aldri skje under øvelse. Dette er en tung dag i Hæren, sier Johannessen til NTB.

Det var totalt tre personer fra Ingeniørbataljonen involvert i ulykken. De to andre er fysisk uskadd.

Tar sikkerhet på alvor

Hendelsen vil bli etterforsket og Troms politidistrikt hadde i går tjenestemenn på stedet. Dette fordi det er standard prosedyre og for å sikre et utgangspunkt for en etterforskning, skriver avisa Nordlys.

Overfor NTB gjør Johannessen det klart at det ikke skal være noen grunn til å være bekymret for soldater som er inne til tjeneste.

- Sikkerheten tar vi på største alvor. En granskningskommisjon skal finne svar på om sikkerheten rundt denne øvelsen var tilstrekkelig. Foreløpig mener vi at vi har gjort nok, men vi vurderer nå om vi skal gjøre nye innstramminger, sier han.