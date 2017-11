(Dagbladet): En japansk mann (27) ble tirsdag arrestert etter at Tokyo-politiet fant ni parterte lik i leiligheten hans. Totalt 240 likdeler ble funnet spredt i kjølebokser og verktøykasser rundt om i mannens skrekkleilighet.

Det kunne trolig også ha blitt flere ofre, hadde det ikke vært for at en ung mann på leting etter sin savnede søster begynte å etterforske saken på egen hånd.

Politiets etterforskning av saken startet nemlig da en 23 år gammel kvinne fra Tokyo forsvant sporløst. Kvinnen skal ha søkt etter en «selvmordspartner» i sosiale medier, og da politiet ikke gjorde noen funn igangsatte broren hennes en egen etterforskning.

Avslørt av Twitter

Broren skaffet seg tilgang til 23-åringens Twitter-konto, og la umiddelbart merke til at hun hadde hatt oppsiktsvekkende kontakt med en mistenkelig Twitter-bruker. Broren tvitret selv sin savnede søster og brukernavnet han nettopp hadde oppdaget.

Kort tid etter tok en kvinne kontakt med ham og fortalte at hun også hadde snakket med den mystiske Twitter-brukeren. Broren mistenkte at brukeren kunne ha noe med søsterens forsvinning å gjøre, og ba kvinnen etablere kontakt på ny. Samtidig kontaktet broren selv politiet i Tokyo.

Kvinnen lurte mannen bak den mystiske Twitter-kontoen til en togstasjon, der politiet allerede gjemte seg. Politiet fulgte så mannen, som skulle vise seg å være 27 år gammel, hjem til hans leilighet i Zama city, og banket på døra, skriver avisa Yomiuri daily, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Noe av det første politiet så da 27-åringen åpnet døra var en veske som tilhørte den savnede kvinnen. Da politiet spurte om han visste hvor kvinnen befant seg, pekte han på en kjøleboks i gangen og sa ifølge den japanske avisa:

- Hun ligger i kjøleboksen.

I kjøleboksen lå kvinnens avkappede hodet tildekket av kattesand. Da politiet tok seg inn i leiligheten skal de ha funnet likdeler fra ytterligere sju kvinner og én mann.

- Jeg gjorde en jobb

Den mistenkte seriemorderen skal ha innrømmet at han drepte alle ni inne på badet i leiligheten, som skal ha vært dekket med plastikk fra gulv til tak, skriver Aftonbladet.

- Jeg drepte dem og gjorde en jobb med kroppene for å fjerne bevisene, har 27-åringen sagt til politiet, ifølge den japanske rikskringkasteren NHK.

NHK skriver også at mannen har fortalt at fire av de ni ofrene var tenåringer.

27-åringen skal ha fortalt i avhør at han drepte den første kvinnen, en kvinnelig bekjent, kort tid etter at han flyttet inn i leiligheten 22. august i år - og at han skal brukt tre dager på å partere liket. Da kjæresten til offeret dukket opp noen dager seinere, skal han også ha blitt drept av 27-åringen - som var redd for å bli oppdaget, skriver NHK.

Ifølge japanske medier skal mannen være samarbeidsvillig overfor politiet, og han skal ha innrømmet at han tok kontakt med sine ofre på Twitter.

- Jeg skrev til dem: «La oss dø sammen», skal 27-åringen ha sagt i avhør.

Politiet mener mannen handlet alene, men motivet bak drapene er foreløpig ukjent. Etterforskere lurer også på hvordan det var mulig for 27-åringen å ta livet av én person i uka, uten at naboene hørte bråk eller skrik om hjelp fra skrekkleiligheten.

Naboer har i ettertid sagt at de hadde merket en grusom lukt som kom ut fra leiligheten, skriver AFP. Det er imidlertid uklart om lukten noen gang ble meldt til politiet.

Ifølge AFP skal 27-åringen ha forklart at han beholdt likdelene i leiligheten i frykt for at han skulle bli oppdaget dersom han forsøkte å kvitte seg med dem.