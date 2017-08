30 000 midlertidig hjemløse etter Harveys herjinger

Amerikanske myndigheter anslår at rundt 30.000 mennesker vil måtte innkvarteres i midlertidige mottak som følge av ekstremværet Harvey i Texas.



- Innlosjeringsarbeidet kommer til å bli et svært tungt løft, sier lederen for det føderale katastrofehåndteringsorganet FEMA, Brock Long.

Myndighetene advarer samtidig om at situasjonen i Texas fortsatt er alvorlig og at det ennå ikke er tegn til bedring.

- Dette er fortsatt en pågående situasjon, sier Long.

Han påpeker at opptil 50 distrikter i Texas er rammet av Harvey, som traff land som en kategori 4-orkan.

Amerikanske meteorologer påpeker at værprognosene framover fortsatt er usikre.

Millionbyen Houston er hardt rammet av uværet, som har brakt med seg voldsomme nedbørsmengder og forårsaket flom i større områder.

(NTB)