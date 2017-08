39 selskaper svartelistet av Oslo kommune

Bare selskaper som gir skatteetaten fullmakt til utvidet innsyn, får oppdrag av Oslo kommune som var først ut til å inngå avtale med etaten om samarbeid mot arbeidslivskriminalitet fra 1. januar i fjor, skriver Aftenposten.

Siden har alle potensielle leverandører til kommunen signert en fullmakt som gjør at skatteetaten gis innsyn i taushetsbelagte opplysninger om blant annet bedriftens arbeidstakere, underleverandører og detaljer om betaling av skatt og avgifter.

Oslo kommunes avdelingsdirektør for konsernkjøp, Gunnar Wedde, bekrefter at 39 bedrifter fram til utløpet av mai i år, er blitt nektet å levere anbud på varer og tjenester på bakgrunn av de nye kontrolltiltakene.

– Samtidig har 88 andre bedrifter ordnet opp i utestående skatterestanser, slik at de igjen er kvalifisert til å kunne konkurrere om kontrakter, sier han.

På denne måten fikk Skatt Øst inn flere titalls millioner kroner i ubetalt skatt.

– Resultatene fra samarbeidet med Oslo kommune viser at slike avtaler er et svært effektivt verktøy for å hindre ulovlige tilstander. Dette gir innkjøperne langt bedre mulighet til å kontrollere leverandørenes seriøsitet, og skille ut kandidater som ikke bør få oppdrag. Samfunnet blir spart for store lekkasjer i ubetalte skatter og avgifter, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Oslo kommune har innført en OBS-liste som i dag består av 96 firmaer. Alle kommunale innkjøpere er bedt om å være spesielt varsomme med å inngå kontrakter med dem som havner på listen. De fleste bedriftene er norske.

(NTB)