56-åring risikerer 21 års forvaring for fengselsdrap

En 56 år gammel mann er nå tiltalt for drapet på en 58 år gammel medfange i Ringerike fengsel 25. februar i år. Han risikerer 21 års forvaring.

Den norsk-polske mannen satt på drapstidspunktet i fengsel for drapet på en vaktmester på Oppsal i Oslo i 2014. Mannen ble i Borgarting lagmannsrett dømt til 17 og et halvt års fengsel for drapet.

Politiet fikk 25. februar melding om at en innsatt i Ringerike fengsel i Tyristrand i Buskerud hadde angrepet en medfange med kniv i ett av fengselets fellesområder. 58-åringen som ble angrepet, døde kort tid etter.

- Den tiltalte er dømt for drap tidligere, og når det da begås et nytt drap under soningen, mener påtalemyndigheten det er så alvorlig at vilkårene for forvaring er til stede, sier statsadvokat Håvard Kalvåg til NRK.

Ikke overrasket

Mannens forsvarer, Oscar Ihlebæk, er ikke overrasket over den alvorlige tiltalen, og heller ikke at aktor mener saken er så alvorlig at han kan få inntil 21 års forvaring.

- Han er jo dømt for drap tidligere, og det innebærer at vi var forberedt på en så streng tiltale, sier Ihlebæk.

Sakkyndige mener den tiltalte 56-åringen er tilregnelig.

Mannen som ble drept, satt i varetekt i Ringerike fengsel i påvente av at en overgrepssak skulle opp for retten.

Rettssaken skal etter planen starte i Ringerike tingrett fra den 12. desember.

