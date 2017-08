85 prosent av ansatte i barnevernet kjenner ikke til rutiner for oppfølging av netthets. - Potensialet for forbedring er stort, mener Hauglie

(Dagbladet): Arbeidsmiljøloven fikk nye bestemmelser om vold og trusler 1. januar 2017 og temaet er noe Arbeidstilsynet jobber mye med. Likevel viser tallene i en undersøkelse gjort av fagforeningen FO at nesten hver fjerde ansatte i kommunalt barnevern utsettes for sjikane, trakassering og trusler på nett.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mener netthets er et alvorlig problem og noe man skal ha nulltoleranse overfor. Men påpeker at det samtidig er vanskelig å gardere seg helt mot uønsket atferd.

Arbeidsmiljøloven: De nye bestemmelsene om vold og trusler stiller blant annet krav om: at virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsette for vold eller trusler

at arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner

at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon, blant annet om hvilke rutiner som er satt i verk for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner

at virksomhetene gjennomfører de tiltakene som må til, og at ansatte som blir utsatt for vold og trusler blir fulgt opp på en god måte i etterkant.

Kilde: Arbeids- og sosialedepartemenetet

- Dersom slike situasjoner oppstår er det viktig å være trent på hvordan de kan takles best mulig, sier Hauglie til Dagbladet.

Forbedringspotensial stort

I undersøkelsen sier bare 15 prosent at de kjenner til at det er laget rutiner for hvordan netthets på arbeidsplassen skal følges opp.

- Det er viktig at arbeidsgivere følger opp sitt ansvar om å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner. Arbeidsgiver skal sørge for at de ansatte blir kjent med rutinene for dette. Her ser vi at forbedringspotensialet er stort, mener Hauglie.

Av alle som er utsatt for netthets, sier bare 17,5 prosent at forholdet har blitt anmeldt til politiet.

- Arbeidsgiver har plikt til å registrere og følge opp alle vold og trusselsituasjoner som skjer i forbindelse med jobben, sier arbeidsministeren.

Hun påpeker at alle virksomheter skal ha rutiner for å melde og registrere eventuelle personskader. Dreier det seg om alvorlig skade eller trusler, skal arbeidsgiver melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet.

- Alvorlig og helt uakseptabelt

Arbeidsmiljøloven fikk nye bestemmelser om vold og trusler 1. januar 2017. Disse bestemmelsene skal være med og sikre at arbeidstakere ikke skal utsettes for vold og trusler mens de er på jobb.

- Netthets og bøllete oppførsel på nett er en stor utfordring på nær sagt alle områder. Det er alvorlig og helt uakseptabelt at så mange ansatte i kommunale barnevern utsettes for netthets, sier Hauglie, og legger til:

- Dette er mennesker som gjør en enormt viktig jobb for å ivareta sårbare barn, og de gjør det på vegne av samfunnet. Generelt er en forskrift i seg selv aldri nok. Men de nye reglene som trådte i kraft ved årsskiftet stiller langt tydeligere krav til virksomhetene.

Fagfolk vurderer å slutte

Statsråden nevner noen aktuelle grep som Arbeidstilsynet peker på når det gjelder netthets. Blant annet å unngå og synliggjøre ansattes navn på personlige skilt og for eksempel ta i bruk hemmelig telefonnummer, er noen av dem.

- Samtidig mener jeg det er viktig at vi som samfunn er krystallklare på at netthets mot arbeidstakere er helt uakseptabelt.

I rapporten kommer det også fram at nesten hver femte ansatte i barnevernet sier de har vurdert å slutte på grunn av netthets. Fagforeningen og ansatte i barnevernet frykter konsekvensene blir at de mister grunnlaget for å rekruttere og beholde medarbeidere i yrket.

- Det er en risiko for at vi slår beina under hele tjenestens rekrutteringsgrunnlag, sa FO-leder Mimmi Kvisvik til Dagbladet mandag.

Livredde barnevernsansatte

I en undersøkelse Dagbladet tidligere har gjennomført meldte 85 av 104 barnevernsledere at sosiale medier har gjort det vanskeligere å jobbe i barnevernet. 64 av 104 meldte at sosiale medier har bidratt til flere trusler.

33 barnevernsledere meldte også om trusler mot de ansattes egne barn.

Dagbladet har tidligere omtalt at norske barnevernsledere er livredde etter årevis med grove trusler. Blant annet i Tønsberg har de barnevernsansatte blitt utsatt for dette i en årrekke.

- Vi skal tåle frustrasjon, følelser og vanskeligheter i det feltet vi jobber i. Men vi skal ikke bli utsatt for drapstrusler. Vi må har nulltoleranse for trusler og vold, sier en barnevernsansatt i Tønsberg til Dagbladet, når hun hører tallene som kommer fram i rapporten.

Hun tror i likhet med Kvisvik i FO at en konsekvens på sikt vil bli at færre søker seg til yrket.