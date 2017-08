90 000 velgere har forlatt Ap på en måned

Arbeiderpartiet har falt 3,2 prosentpoeng på gjennomsnittet av målingene fra juli til august. 90 000 velgere har satt seg på gjerdet eller gått til andre.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 28,9 prosent på gjennomsnittet av tolv nasjonale meningsmålinger som er publisert så langt i august, og som Poll of polls har beregnet. Snittet for målingene i juli var 32,1 prosent.

Med utgangspunkt i antall avgitte stemmer ved forrige stortingsvalg, betyr det at litt over 90 000 Ap-velgere enten har satt seg på gjerdet eller gått til andre partier i løpet av de siste ukene.

Fast strategi

Utviklingen over tid er heller ikke lystig for landets største parti. På fire av de fem første målingene som ble publisert denne måneden, lå Ap på eller over 30 prosent. Nå har det vært fem målinger på rad under 30-tallet.

Ved årsskiftet lå oppslutningen om Ap på 36-tallet.

Overfor VG og Aftenposten , som publiserte målinger torsdag med Ap på henholdsvis 27,6 prosent og 27,3 prosent, fastholder partileder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre at det ikke er aktuelt å endre strategi i valgkampen.

- Vi holder fast ved strategien. Vi må bli bedre til å nå de velgerne som valgte oss sist, som nå sitter på gjerdet, sier Støre og varsler kraftigere og tydeligere budskap fremover.

MDG er inne

Miljøpartiet De Grønne kryper opp på 4 prosent og er inne med sju mandater etter at torsdagens to målinger er tatt med i gjennomsnittet. Dermed har ingen av de to tradisjonelle blokkene flertall.

Ap, SV og Senterpartiet får til sammen 81 mandater. I tillegg er Rødt inne med to. En borgerlig blokk med Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre ville fått 79 mandater gitt et valgresultat på linje med gjennomsnittet av målingene så langt i august.

Så sent som i juni viste gjennomsnittet av målingene et flertall til de tre rødgrønne partiene med 89 mandater, noe som ville sikret flertall i Stortinget uten støtte verken fra MDG eller Rødt.

Sperregrensen

Kampen om å havne på rett side av sperregrensen er et av det kommende stortingsvalgets store spenningsmomenter. SV har en viss medvind i august og er med en fremgang på nær 1 prosentpoeng fra før sommeren nå så vidt større enn KrF. SV-snittet så langt i august er 5,2 prosent, men også KrF er i fremgang og ligger for tiden på 5,1 prosent.

Senterpartiet ligger fortsatt an til å gjøre et sterkt valg, selv med en viss tilbakegang de siste ukene. Snittet så langt i august er 10,7 prosent.

Venstre ligger fortsatt under sperregrensen, som partiet ikke har vært på rett side av siden februar i år. Men også her er det en svak fremgang å spore. Venstre ligger i øyeblikket på 3,7 prosent alle målingene i august sett under ett. Venstre har vært på rett side av sperregrensen på fire av målingene så langt i august.

Oppslutningen om regjeringspartiene er bemerkelsesverdig stabil. Høyres snitt er i øyeblikket 23,6 prosent, mens Frp ligger på 13,5 prosent.

Rødt har løftet seg rundt 1 prosentpoeng sammenlignet med før sommeren. Et valgresultat på 3,1 prosent, som er snittet så langt i august, ville ifølge mandatberegningen til Poll of polls gitt to mandater.

(NTB)