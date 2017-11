(Dagbladet): Det var NRK som først omtalte saken om at de ansatte ved gjenvinningstasjonen på Sem i Tønsberg daglig møtes av mengder av feilsortert avfall. Nå blir det forbudt å bruke svarte søppelsekker i en rekke kommuner.

Drammen, Bærum og Stavanger er blant kommunene som krever gjennomsiktige plastposer av de som leverer restavfall på gjennvinningsstasjonene. I Oslo anbefales folk å levere restavfall i gjennomsiktige sekker, men kommunen håndhever ikke tiltaket i særlig grad enda. Kravet innføres antageligvis fra og med 2. januar i 2018.

For å kontrollere hva folk kaster, skal stasjonene også sette opp et bord ved restavfallskontaineren.

- Hadde folk sortert, kunne vi halvert restavfallet, sier Petter Lauritzen ved Rygg gjenvinningsstasjon til NRK.

Lite bevissthet

En analyse utført av Renovasjonsetaten i september viser at 38 prosent av avfallet som leveres som brennbart avfall til Oslos gjenvinningsstasjoner sorteres feil, og at mye av grunnen ligger i de svarte søppelsekkene.

- Det viser seg at feilsorteringen i svarte sekker er dobbelt så stor som det som kastes løst. Effekten av å få bort de svarte avfallssekkene vil bli stor, sier Jørgen Bakke Fredriksen, kommunikasjonsrådgiver i Renovasjonsetaten til Dagbladet.

Ifølge Fredriksen ønsker Oslo kommune å bevisstgjøre befolkningen om kildesortering.

- Vi ønsker å gjøre Oslos befolkning mer bevisste på at kildesortering i Oslo også foregår utenfor kjøkkenbenken; all avfallsbehandling, stort og smått, går inn i det store kretsløpet, sier han.

Kommunikasjonsansvarlig i Vesar, Kaia Elisabeth Ross Lind, sier at hovedgrunnen til at mange sorterer feil er at de er lite bevisste når de kaster avfallet.

- Vi ser at mange sorterer så godt de kan på stasjonen. Noen ganger leverer folk avfall som andre i husstanden har pakket, og det er enkelt å samle feil gjenstander i en sekk, uten å tenke så mye på det der og da. Når avfallet leveres i sorte sekker så er det vanskelig å vite hva de inneholder, sier hun.

Brannfare

Hun sier at det både er miljømessige og sikkerhetsmessige grunner til at forbudet innføres.

- Mye av avfallet som kastes i restavfallet kunne vært sortert ut som andre avfallstyper slik at det kan brukes som nytt råstoff og nye produkter. Det er også endel farlig avfall og EE-avfall som kastes som restavfall. Disse avfallstypene inneholder miljøfarlige stoffer, som må håndteres på en forsvarlig måte, forklarer hun.



De sikkerhetsmessige tiltakene gjøres, tas ifølge Lind for å minimere risikoen for brann. Som eksempel bruker hun litiumbatterier som havner feil. Disse kan være selvantennelige når de kommer i kontakt med fuktighet.

- Det er det viktig at miljøfarlig avfall blir håndtert på en miljøsikker måte, og at de miljøfarlige stoffene tas ut av kretsløpet. Oppsummert kan man si at de sorte sekkene innebærer risiko i forhold til brann, utslipp til miljøet, personskader og unødvendige feilsorteringer, sier hun.

Tett oppfølging

For å kontrollere at folk følger reglene følger gjenvinningstasjonene opp kundene i forkant av leveransen. Systemet har vært innført i store deler av landet en stund for å gi kundene en innføring i kildesortering.

- Vi har allerede startet med en innfasing av denne ordningen ved at vi informerer de som besøker stasjonene, deler ut informasjon og gir veiledning til dem. Vi har dyktige ansatte på stasjonen som følger kundene tett opp, sier Lind.

Fredriksen understreker at de også vil ta en inspeksjon av hva kundene har med seg.

- Etter nyttår vil kontrollen innebære å spørre om hvordan folk har pakket ting og hvordan det er sortert, sier han.