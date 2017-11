Adams bilde går verden rundt. Ser du hvorfor?

(Dagbladet): Den kanadiske sportsfiskeren Adam Turnbull var i Strathcona-parken og fisket sør i Alberta, da han fikk en fisk på kroken.

Fisken kjempet som vanlig, og da han trakk den opp, så han at den hadde en skade. Midt på fisken var skjellaget borte, og man kunne se det røde, irriterte kjøttet under. Han antok først at fisken hadde fått skaden i kamp med en annen fisk, men så så han nærmere.

Såret var forårsaket av en plastring.

Delt av tusenvis

Adam kuttet forsiktig av plasten og holdt fisken nede i vannet for å se om det gikk greit, før han slapp den.

Det er Global News som først omtalte saken.

Torsdag la han ut en beskjed til Facebook-vennene sine.

- Plukk opp søpla di. Dette er en Powerrade-innpakning som ikke tar noe plass i lomma di til du finner en søppelkasse. Vær så snill å dele!

Mindre enn en uke etter har 16 000 delt budskapet videre.

Turnbull får skryt for å ta opp et viktig problem og folk etterlyser mer ansvar når det gjelder forsøpling av havet.

Stort problem

Plast i havet er en stor utfordring og en rapport fra The Ellen MacArthur foundation hevder at det i 2050 vil inneholde mer plast enn fisk.

Hvert minutt kjøpes én million plastflasker. I juli uttalte klimaekspert og oceanograf Cecilie Mauritzen til Dagbladet at et forbud ville gjort mye.

- Det som er idiotisk, er at det finnes andre metoder som kan produsere mer miljøvennlige flasker. Om det var et forbud, ville ingeniørene ha funnet masse nye materialer i full fart, en regelendring må til. Det finnes gode, nedbrytbare alternativ, basert på biomateriale.

Det vakte stor oppsikt i sommer da en død hval ble funnet med magen full av plastposer. Ryddeaksjoner ble satt i gang, og Regjeringen bevilget 35 millioner til videre rydding.