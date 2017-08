Adopterte Savannah (16) ble gjenforent med sin biologiske mor - som nå er siktet for å ha drept henne

(Dagbladet): Rebecca Ruud (39) fra Ozark i Missouri er siktet for med overlegg å ha tatt livet av sin datter Savannah Leckie (16). Kort tid før drapet flyttet Savannah fra sine adoptivforeldre for å bo med sin biologiske mor, men gjenforeningen endte i tragedie, ifølge Ozark County Times.

- Familien er i dyp sorg og sørger over Savannah. Dette er ikke utfallet vi håpet på og ba om, sier adoptivmoren, Tamile Montague, til Chicago Star Tribune.

Skulle reise

Ruud meldte selv datteren savnet i juli, men hevdet at hun hadde stukket av. 4. august ble imidlertid forbrente levninger som viste seg å tilhøre datteren, funnet i bålrester på bondegården hennes, og hun ble denne uka pågrepet, på vei til å ta en langdistansebuss til Kansas City.

Sheriffen i Ozark, Darrin Reed, sier han håper påstand om dødsstraff vil bli nedlagt for Ruud når saken kommer opp for retten.

Ruud ga fra seg Savannah til adopsjon kort tid etter fødselen, og jenta vokste opp i Minnesota med Montague og Leckie. Men da de skilte seg i fjor, søkte hun mot sitt biologiske opphav, og flyttet til den primitive bondegården Ruud og samboeren, Robert Peat jr., bor på i Missouri.

Ble mishandlet

Savannah var diagnostisert med Aspergers syndrom, ADHD og depresjon, og slet ifølge rettsdokumenter med å finne seg til rette på gården, der hun bodde i ei campingvogn. Det går også fram at hun ble mishandlet av Ruud, som overfor adoptivmor Montague klaget over at jenta kostet henne mye penger.

Ifølge rettsdokumentene tvang Ruud datteren minst én gang til å rulle rundt i søla i griseavlukket og knuste mobilen hennes «som en form for kontroll og straff». Etter at Savannah angivelig selv kuttet seg i armen, helte moren sprit og salt i såret og gned på det, ifølge en venn av 39-åringen.

Ruud forklarte at Savannah stakk av etter en brann på gården 18. juli, fordi hun klandret seg selv for å ha startet den. Men 4. august fant altså politiet levninger i et stort halvbrent bål 400 meter fra boligen.

Kaustisk soda

Samtidig fant de 26 flasker kaustisk soda, som 39-åringen hadde tilgang til fordi hun drev med såpeproduksjon, men som også kan brukes til å løse opp menneskelevninger.

Samme dag som politiet gjorde det makabre funnet på gården, giftet Ruud seg med samboer Peat. Han er ikke siktet, men politiet sier de forventer å sikte flere i saken.

Nøyaktig hvordan Ruud skal ha tatt livet av Savannah, er ikke klart for politiet ennå. 39-åringen er i tillegg til drap siktet for forspillelse av bevis og unndragelse fra plikten til å håndtere en avdød person på lovpålagt måte.