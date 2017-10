Advarer afroamerikanere mot å fly med American Airlines

(Dagbladet): - Å booke eller å være om bord på fly hos American Airlines kan utsette folk for respektløse, diskriminerende eller utrygge forhold.

Dette skriver National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), USAs eldste organisasjon for fargede, i et rådgivende skriv.

Organisasjonen ser seg nødt til å advare mot flyselskapet, etter fire hendelser de mener vitner om rasisme og diskriminering, skriver CNN. Organisasjonen mener de ser et urovekkende mønster i hvordan flyselskapet behandler svarte passasjerer.

Ble kastet av fly

En av passasjerene som skal ha opplevd diskriminering, er Tamika Mallory. I USA er hun kjent som en av lederne for demonstrasjonen «Women's March on Washington», som fikk kvinner over hele verden til å demonstrere mot president Donald Trump.

Ifølge CNN kom Mallory i konflikt med en ansatt ved gaten hos American Airlines, da setet hennes ble byttet uten at hun fikk beskjed. Mallory forteller at hun opplevde den ansatte som «svært respektløs» og «avvisende».

Piloten, som blir beskrevet som en hvit mann, skal ha fått med seg konflikten og trakk Mallory til side.

- Det første han sa til meg var «respekt må gå begge veier», sier Mallory til CNN.

Ifølge Mallory spurte piloten om hun kom til å oppføre seg om bord på flyet. Om bord på flyet satt Mallory rolig på plassen sin i ti minutter - før hun plutselig ble bedt om å forlate flyet. Da hun forlot flyet, skal hun på nytt ha sett piloten.

- Han pekte på meg og sa «ja, henne. Av», sier Mallory, som også skreiv på Twitter om hendelsen.

The @AmericanAir pilot, before kicking me off the plane, asked me "are you gonna behave?" As if I'm not a grown woman worthy of respect... — Tamika D. Mallory (@TamikaDMallory) 15. oktober 2017

Ba om barnevogn

Ifølge NAACP skal også en svart kvinne med baby blitt bedt om å forlate et fly, etter at hun ba om at barnevogna skulle bli hentet fra bagasjerommet.

En annen anklage dreier seg om en svart kvinne som hadde booket billetter på første klasse for seg selv og en hvit venn. Men ved billettskranken ble den svarte kvinnen flyttet fra første klasse, mens vennen fikk bli sittende.

NAACP skriver også om en hendelse der en svart mann måtte gi fra seg setet sitt, etter at han reagerte på rasistiske kommentarer fra hvite medpassasjerer.

Ifølge NAACPs president Derrick Johnson, kan ikke disse hendelsene avvises som vanlige eller tilfeldige.

- Tolererer ikke diskriminering

Administrerende direktør i American Airlines, Doug Parker, er skuffet over det som kommer fram i rapporten.

- Vi flyr over grenser, murer og stereotypier for å forene folk fra ulike raser, religioner, nasjonaliteter, seksualitet og økonomisk bakgrunn. Vi tolererer ikke noen form for diskriminering, skriver Parker i et brev til sine ansatte.

Mallory sier til CNN at det er bra at flyselskapet selv tar til orde mot rasisme og diskriminering.

- Men hvis de ansatte ikke følger retningslinjene, så er det et problem, sier Mallory.