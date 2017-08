Advarer mot falske SAS-billetter: - Dette er spam

(Dagbladet): «Du har blitt valgt til å delta i våre kort undersøkelse for å få 2 gratis SAS flybilletter! Vi bare har 764 billetter igjen, skynd deg!».

Det er teksten som kommer opp dersom du trykker på svindel-linken som går sin gang på Facebook for tida. Svindlere utgir seg for å være SAS.

Videre blir man spurt om tre SAS-relaterte spørsmål, før det kommer opp at man har vunnet to gratisbilletter. Så blir man bedt om å dele og like en SAS-side på Facebook.

Nå advarer en IT-ekspert som danske Ekstra Bladet har snakket med. Det er nemlig ikke bare nordmenn som blir utsatt for svindelen. Linken går også sin gang i Danmark og Sverige.

Lenkene er like, bare landet er endret. «sas-sweden.com» og «sas-norway.com» er to eksempler. Det er tydelig at det er skandinaviske likerklikk bakmennene er på jakt etter.

Publikum til neste svindelforsøk

Eksperten forteller at denne typen svindel ikke handler om å gi ut billetter, men at det handler om å få likerklikk og trafikk på bakmennenes sider.

- På den måten får man et større publikum. Det er ofte det første stadiet i flere svindelforsøk, sier IT-sikkerhetsekspert Peter Kruse fra CSIS Group til avisa.

Får bakmennene samlet nok mennesker på plattformer i sosiale medier, vil det være større sannsynlighet for at de lykkes med neste svindelforsøk.

Eksperten mener det kan være én årsak. En annen kan være at svindlerne ønsker å installere noe på personens datamaskin.

- Dette er spam

Pressekontakt Tonje Sundt ved SAS Norge forteller at de ble kjent med svindelforsøket i går morges.

- Vi ble gjort oppmerksomme på at en falsk kampanje sirkulerer på Facebook, der det framgår at det tilbys gratis SAS-billetter. Dette er spam, sier Sundt.

- Det er ikke SAS som står bak denne kampanjen, fortsetter hun.

Hun sier at selskapets IT-eksperter nå følger opp saken, og at de også har gått ut og informert om at kampanjen ikke er ekte.

- Det er viktig å ikke klikke på lenker og dele slike kampanjer. Det bidrar til videre spredning, sier hun - og sier at et typisk tegn på at en kampanje er falsk er at den inneholder tydelige skrivefeil.