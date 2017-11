Advarer mot livsfarlig utvikling. Se skrekkbildene

(Dagbladet): - Vi ser en økning av antall kjøretøy som har mangler, får bruksforbud eller som blir anmeldt fordi de er feil lasta, forteller seksjonsleder Tommy Alsaker ved Bergen trafikkstasjon til Dagbladet.

Han har tidligere fortalt om den skremmende utviklingen til Bergens Tidende.

Statens Vegvesen opplyser overfor Dagbladet at de så langt i år (per 31. oktober) har kontrollert lastsikring på 29 089 tunge kjøretøy. Av disse har 3992 fått rapportert skriftlig mangel, 3880 har fått bruksforbud og 77 har blitt anmeldt.

- Dette er kjøretøy som har lastet ting alt for høyt, eller skjevt, eller at lastsikringen generelt er dårlig, sier Alsaker til Dagbladet.

- Sjåførene vil i disse tilfellene blir stoppet, og får beskjed om å laste om, forteller seksjonslederen videre.

- Dersom det er behov for ytterligere tilføyinger så gjør Inspektørene det, sier han.

Se alle skrekkeksemplene i videoen øverst i artikkelen

Menneskelig svikt

For i verste fall kan feil sikring av last på kjøretøy være livsfarlig.

- Stort sett opererer bransjen ryddig, men når vi er ute ser vi noen verstinger. I disse tilfellene er det snakk om menneskelig svikt.

Han fortsetter:

- Vi jobber utfra en nullvisjon om at det skal være null hardt skadde og null drepte i trafikken - og derfor er arbeidet med å stoppe disse verstingene svært viktig. Etter at vi introduserte nullvisjonen i 1999 har antall drepte og hardt skadde i trafikken sunket betydelig. Dette har gitt gode resultater.

Avdelingsingeniør ved Statens vegvesen i Oslo, Aage Kristiansen er også svært opptatt av at last på tungtransport må sikres riktig, og støtter Alsaker i at det stadig oftere gis kjøreforbud, krav om utbedring og sikring, førerkortbeslag og anmeldelser.

Flere tonn

- Dette er noe vi ser alvorlig på. Her kan det være snakk om last på flere tonn, som kan gi dramatiske følger om ulykken er ute og lasten er feil sikret, sier Kristiansen til Dagbladet.

Når ting er stablet for høyt, skeivt eller på utsiden av en trailer - er det enkelt for vegvesenet å se at ting ikke er som det skal. Men ikke alltid er det like enkelt å oppdage at oppdage at en last kan være livsfarlig.

- Vi oppdager for eksempel ofte at mange langtransporttrailere har et kapell (en slags en presenning) over lasten - som gjør at den ikke er synlig - og det da også er vanskeligere å se hvorvidt den er riktig sikret, utdyper han.

Piggdekk

Det sier seg selv at en trailer kan forårsake langs større skader enn en vanlig personbil, men Kristiansen sier man aldri må undervurdere farene dårlig last i en vanlig bil kan medføre.

- Et aktuelt tema for mange nå er frakt av vinterdekk. Mange legger dem i baksetet når de skal kjøre dem til verkstedet for å få dem byttet, men det mange ikke tenker over er at det kan være svært skummelt.

Han fortsetter:

- Disse dekkene kan i verste fall kan ta livet av personer i bilen ved for eksempel en bråstopp. Ett eneste vinterdekk vil kunne knuse hele sjåførstolen ved en kraftig brems, sier Kristiansen.

Hensynsfull ferd

Et annet skrekkeksempel er propanbeholder til utegrill.

- Den er tung, ruller lett og den er dessuten brennbar også, sier Kristiansen, og forteller at Vegvesenet stoppet en bil med en slik løs propell i bilen i sommer.

- Skal man laste store gjenstander med en vanlig privatbil - for eksempel med en tilhenger, er det viktig at lasten sikres skikkelig - helst med lastsikringsstopper, understreker avdelingsingeniøren.

- Stroppene skal hindre at last forskyver seg eller faller av. Man må imidlertid ha flere enn en, sier han

Maksimalt kan en personbil ha en last som strekker seg fire meter i høyden. Men det viktigste er at man følger veutrafikklovens § 3 - om å alltid ferdes hensynsfullt, understreker Kristiansen.

Ved 50 km/t kommer gjenstander med et trykk på opp mot 30 ganger gjenstandens vekt, ifølge NAF. Økes hastigheten øker også trykket fra gjenstander i bilen. En dobling av hastigheten vil øke trykket fra en løs gjenstand fire ganger.

