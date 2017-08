Advarer om børsfall på 30 prosent

(Finansavisen:) Bråket markedene vil lage når sentralbankene tar bort kvantitative lettelser (QE) minner Matt King, sjef for kredittproduktstrategi i Citi, om tenåringer som får restriksjoner på bruken av mobiltelefonen, skriver Finansavisen

Tenåringene svarer med raserianfall (tantrum ) eller sur grynting; investorer svarer med å selge unna og med sur grynting.

Gjennom QE har sentralbanker over hele verden kjøpt obligasjoner i flere runder siden finanskrisen.

King forklarer ifølge avisen 52 prosent av tolvmånedersendringene i aksjeindeksen MSCI World i perioden februar 2009 til juni 2017 – og 70 prosent av tolvmånedersendringene i amerikanske investment grade-spreads – med sentralbankenes verdipapirkjøp (12 måneder rullerende).

«Hvis de historiske relasjonene (...) skulle holde, vil de relativt beskjedne reduksjonene som er planlagt fra Fed og er sannsynlige fra ESB i løpet av det neste året, koblet med den overraskende store reduksjonen vi allerede har sett fra Bank of Japan siden deres skift til mål om obligasjonrente, være konsistent med at investment grade-kredittspreader går ut rundt 100 basispunkter og at globale aksjer faller 30 prosent i verdi,» skriver King i et notat.

Strømmer, ikke beholdning

Når sentralbankene vurderer effekten av disse kjøpene på markedene, leter de på feil steder og bruker feil mål, hevder Citi-strategen, ifølge Finansavisen:

QE virker globalt, ikke lokalt.

Det er strømmen av kjøp som er viktig, ikke beholdningen av obligasjoner som sentralbanken eier.

Effekten av QE på risikoaktiva er større enn på statsobligasjoner.

Federal Reserves årlige sentralbankseminar i Jackson Hole går av stabelen 24. til 26. august. Fed selv vil etter alt å dømme begynne å redusere sin beholdning av obligasjoner i høst (fra 4.500 milliarder dollar), mens Den europeiske sentralbanken (ESB) i høst kan varsle at sine kjøp reduseres fra 60 milliarder euro i måneden.

Som enhver forelder vil sentralbankene typisk gi eksterne forhold skylden for bråket som oppstår når godsakene fjernes, ifølge King – for eksempel statsobligasjonene i eurosonen, svake fremvoksende markeder, fall i oljeprisen, for mye tid brukt sammen med tvilsomme hedgefondtyper.

«Som alle foreldre tror vi de vil tjene på å fokusere mindre på å eliminere dårlig innflytelse fra lekeplassen, og mer på å undersøke hva i egen adferd som har gitt et så skjørt avkom til å begynne med,» skriver han, ifølge Finansavisen.

Andre økonominyheter:

Øyelege med umettelig appetitt for laks

Synes karakterpynting er sløsing