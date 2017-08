Advokat felt for sextrakassering av klient: «Har utvist fenomenal aktivitet med å sende tallrike SMS-er»

(Dagbladet): Advokatenes disiplinærorgan har ilagt en advokat i 40-åra en advarsel for seksuell trakassering av en klient over SMS, skriver Advokatbladet.

Ifølge disiplinærutvalget for Oslo krets er en advokat aldri klaget inn for seksuell trakassering. I den gjeldende saken hevder klager, en kvinne, at advokaten sendte henne opp mot 180 tekstmeldinger.

Bare omkring 40 av dem var knyttet til juridisk rådgivning, og advokaten skal ha sendt henne så mange som 67 meldinger.

- Bevist seksuell trakassering

Advokaten selv hevder de to aldri hadde et klientforhold, og at kontakten var av privat karakter. Kvinnen skal ha tatt kontakt med advokaten for å få svar på spørsmål knyttet til en arvesak.

Han er i sitt tilsvar i klagen enig i at denne henvendelsen burde vært håndtert på en annen måte, og at han burde bedt henne kontakte en annen advokat.

«Imidlertid så advokaten dette som en henvendelse fra en bekjent», heter det i beslutningen, ifølge Advokatbladet.

Ifølge tilsvaret oppfattet mannen tekstingen som helt OK, helt til klager sa stopp til tekstingen.

Disiplinærutvalget skriver imidlertid at kvinnen ikke hadde noe kjennskap til advokaten fra før, og at hun ga tydelig uttrykk for at hun ikke ønsker noe annet en råd fra advokaten. Klageren har lagt fram hele SMS-utvekslingen fra februar til oktober 2016.

«Det er bevist at advokaten har begått seksuell trakassering av klageren. Utvalget finner det helt klart må være tilfelle», skriver utvalget.

- Fenomenal aktivitet

«Advokaten har utvist fenomenal aktivitet med å sende tallrike SMS-er, der han legger an på klageren og søker å innlede et seksuelt forhold. Hun forsøker på en hyggelig måte å si fra at hun ikke er interessert, men han gir seg ikke. De groveste overtramp framkommer spesielt i SMS-er hans sendte i oktober 2016», skriver utvalget.

Utvalget, med to mot én stemme, falt ned på at advokaten må meddeles en advarsel, og at Advokatforeningens generalsekretær skal varsles om forholdet, og at Tilsynsrådet informeres om utvalgets avgjørelse.