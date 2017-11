Advokat krever over 15 mill. etter Økokrim-tiltale

(Finansavisen.no): Skatteadvokat Einar Brask krever over 15 millioner kroner i erstatning etter å ha kjempet mot Økokrim i 11 år. I fjor ble skattesaken mot Transocean henlagt, etter at Økokrim tapte i Oslo tingrett.

- De første fem årene gikk arbeidsdagen omtrent som tidligere, derfor er ikke inntektstapet så stort for denne perioden. Men etter at det ble klart at Økokrim ville ta ut tiltale, ble arbeidsdagen radikalt endret, sier skatteadvokat Einar Brask, til Finansavisen.

- Jeg måtte bruke mye tid til å forberede eget forsvar, og kunne hverken lede skatteavdelingen i Ernst & Young eller ha klientansvar. Den personlige belastningen var fra dag én var ubeskrivelig, og medførte naturlig nok en veldig vanskelig livs- og arbeidssituasjon, fortsetter han.

Da det i januar i fjor ble kjent at Økokrim trakk skattesaken mot Brask og hans medtiltalte i Transocean-sfæren varslet han et erstatningssøksmål. Den gang antydet Brask et sted mellom 10 og 15 millioner kroner i tapt partnerinntekt. Nå mener advokaten at kravet nok blir høyere.

Krav på erstatning

Brask ble i 2011 tiltalt for grovt skattesvik, sammen med skatterådgiverne Sverre Koch og Klaus Klausen, den amerikanske rigg-giganten Transocean og datterselskapet Arcade Drilling. Da hadde Økokrim jobbet med saken siden 2005. I desember 2012 startet den ni måneder lange skattesaken i Oslo tingrett, og sommeren 2014 kom dommen fra tingretten som endte med full frifinnelse for de fem tiltalte, skriver avisen.

Økokrim bestemte seg imidlertid for å anke deler av saken. Men i januar i fjor, dagen før ankesaken skulle opp i Borgarting lagmannsrett, henla de den. Dermed var 11 års mareritt over for Brask og hans medtiltalte.

Han har allerede fått behandlet erstatningssaken i Statens sivilrettsforvaltning, men de fant at han bare hadde krav på 550.000 kroner i tapt arbeidsinntekt.

- Det er denne forståelsen som nå skal prøves for retten, sier Brask.

