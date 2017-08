(Dagbladet): 33 prosent av lærerne mener klassene de underviser er så store at det ikke er pedagogisk forsvarlig viste en undersøkelse som Dagbladet tidligere har omtalt.

Tallene får SV- leder Audun Lysbakken til å reagere.

- Alarmen må gå hos regjeringen. De tallene er utrolig alvorlige. Det viser at om en fortsetter å lukke ørene for lærernorm, vil mange elever ikke få den opplæringen de har krav på og behov for, mener Audun Lysbakken.

Ingen norm i dag

I dag er det ingen nasjonal norm for antall elever per klasse, men ifølge opplæringsloven skal inndelingen ikke være større enn det som er «pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig.»

Det er dette et høyt antall lærere i Utdanningsforbundets undersøkelse, mener ikke er tilfelle.

I Oslo, hvor det er spesielt lav lærertetthet, mener hele 40 prosent av de spurte lærerne at klassene de underviser i bryter med kravet i opplæringsloven.

- Det disse lærerne viser er at når Torbjørn Røe Isaksen og Erna Solberg avviser en nasjonal lærernorm, så er de i utakt med landets lærere, men også med virkeligheten ute i klasserommene, mener Lysbakken.

- Lærerfiasko

Regjeringen bevilget i fjor midler til 1000 lærere på de laveste skoletrinnene, men fordi også elevantallet økte, førte dette bare til en endring i lærertetthet på 0,2 elever per lærer.

- De har prøvd og mislyktes fullstendig. Høyre står ansvarlig for en gedigen lærerfiasko. De har brukt over en milliard kroner på å forsøke å øke lærertettheten uten å få det til, sier Lysbakken.

Ifølge SV-lederen mener det vil bli en krise i norsk skole om de ikke sørger for flere lærere og for å gjøre læreryrket mer attraktivt.

- Isaksen har prøvd å løse dette gjennom å bevilge mer penger, men uten å lage en nasjonal regel. Nå må vi få på plass en nasjonal regel for lærertetthet for å bli kvitt overfylte klasserom i norske skoler, sier han.

- Brutte valgløfter fra SV

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har følgende stikk tilbake til Lysbakken.

- De rødgrønne lovet lærernorm også i 2009. Fasiten var at gruppene ble større, ikke mindre. Det er verdt å ta med seg når det nå serveres valgløfter. Dette er brutte valgløfter som resirkuleres.

Han avviser at regjeringens forsøk på å øke lærertettheten på de laveste trinnene har vært en fiasko.- Gruppestørrelsen for de minste har gått ned, den har gått ned med cirka 0,2 elever per lærer, sier han.

Røe Isaksen sier han er skeptisk til en norm for lærertetthet fordi ressursene da i stor grad vil gå til storbyer som Oslo, der elevens resultater alt i dag er over gjennomsnittet.

- Jeg vil heller bruke pengene der de sliter, på antimobbearbeid og på tidlig innsats. Mye av dette vil også bety at kommunene vil få mer penger som de vil bruke på å ansette flere lærere, sier han .

Verdifullt innspill

Han kaller derimot undersøkelsen fra Utdanningsforbundet for et nyttig innspill.

- Dette er en stemningsrapport fra Utdanningsforbundets medlemmer som er helt reell. Vi får også signaler om dette, og en slik meningsmåling er et verdifullt innspill.Vi er nå i ferd med å gå dypere inn i dette, for å finne ut om det faktisk er slik at klassene i Norge er blitt mye større. De tallene vi har tyder på at det er ganske stabilt.

- Er det ikke slik at lærertettheten i gjennomsnitt er stabil, men at stadig flere elever går i større klasser?

- Det er nettopp det vi skal finne ut. Vi skal også forske på om det faktisk gir mer læring å ha to lærere i klasserommet. Forskning på området tyder på at det er hvordan læreren underviser som er det viktigste .