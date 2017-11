«Alle» lurte på hvem Sue var. Nå er mysteriet løst

(Dagbladet): Torsdag tok en helikopterpilot i det britiske politiets flytjeneste (NPAS) et bilde av et jorde i Oxfordshire, hvor det sto skrevet «SUE X» med store bokstaver.

Twitter-storm

NPAS publiserte bildet på Twitter, som raskt ble spredt på sosiale medier med hashtagen #WhoIsSue.

Bildet ble delt over 650 ganger, og alle lurte på hvem Sue var.

Lørdag kunne imdlertid BBC røpe identiteten til kvinnen, som viste seg å være kona til en angrende bonde.

Ville si unnskyld

Bonden Murray Graham skrev nemlig bokstavene på jordet for å si unnskyld etter at han hadde vært gretten mot sin kone Sue Graham.

Han ønsket å vise henne at han ikke var så gretten og gammel som han av og til kunne gi uttrykk for, forteller bonden selv til BBC Radio Oxford.

- Som alltid er det oppturer og nedturer, så jeg ville prøve å gjøre en gjest, og det var denne jeg valgte, sier bonden.

Bonden brukte en traktor for å forme avlingene på jordet i konas navn. Planen var at sønnen skulle ta et bilde av jordet og vise det til Sue, men NPAS kom dem altså i forkjøpet.

- Jeg antar at pappa ønsket å uttrykke sin kjærlighet på den mest kreative måten han kunne, forteller sønnen George Graham til BBC.

Om den romantiske gesten falt i smak hos Sue, er ukjent.

- Jeg vet ikke om det er en tilstrekkelig unnskylding for mamma, men det har helt klart skapt mye oppmerksomhet på sosiale medier, sier sønnen.