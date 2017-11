Amerikanere latterliggjort. Stilte på klimamøte for å snakke om kull

(Dagbladet): Mange tusen politikere, forskere og aktivister er denne uka samlet i den tyske byen Bonn under FNs 23. årlige klimamøte ( COP23).

Til stede er også en amerikansk delegasjon, som i går fikk oppmerksomhet etter å ha satt fokus på noe mange ikke mener er særlig miljøfremmende; fossilt brennstoff.

Møtt av demonstranter

Innlegget ble presentert i en paneldebatt under tittelen «The Role of Cleaner and More Efficient Fossil Fuels and Nuclear Power in Climate Mitigation», ifølge Deutsche Welle, som skriver at det ble møtt med latterliggjøring fra tilhørerne.

Ifølge Reuters ble innlegget avbrutt av demonstranter før det ble ferdig.

- Dere hevder å være amerikanere, men vi ser tvers igjennom deres grådighet, ropte demonstrantene, ifølge nyhetsbyrået.

- Fortsatt behov

Spesialassistent David Banks, som var til stede på vegne av Trump, sa innledningsvis at dette kun ville oppfattes som kontroversielt dersom man «velger å begrave hodene våre i sanden ved å ignorere det fortsatte behovet for fossilt brensel og atomkraft».

California-guvernør Jerry Brown berømte sitt lands forsøk på å gi jordkloden omsorg, skriver Deutsche Welle, men ble møtt av miljøaktivister som ropte «Hold det nede i jorda».

- Helt bakvent

Miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg var til stede på klimatoppmøtet i Bonn, men var ikke selv på paneldebatten der USA-delegasjonen snakket om verdien av fossilt brennstoff.

Derimot møtte hun Arnold Schwarzenegger.

Nguyen Berg forteller Dagbladet at hun har fått høre om innlegget fra USA-delegasjonen i etterkant, og sier:

- Det helt bakvendt, helt feil vei å gå og det er mange enig i. Fossil energi er det som gjort at vi er i den situasjonen vi er i i dag. Nå må vi klare å kutte utslippene raskt, og ikke få farlige globale klimaendringer.

- Hva tenker du om retningen USAs klimapolitikk har tatt under Trump?

- Selv om Trump ønsker trekke USA ut av Parisavtalen, så ønsker veldig mange av delstatene å være med. Under toppmøtet var det flere fra dem tilstede, som hadde en egen kampanje under slagordet «We are still in». Det viser engasjement, sier Nguyen Berg.

Med Trump i førersetet tror likevel Nguyen Berg at USA «vil bli hengende etter» klimapolitisk.

- Men store deler av verden omstiller seg nå for fornybar energi. Vi må bare jobbe på, og gjøre det vi kan kutte utslipp. Vi har ikke tid til å vente mer, tilføyer hun.

Trumps kull-kamp

I mars skrev Donald Trump under på en presidentordre om nettopp kull.

Under pressekonferansen lovte Trump å sørge for at administrasjonen kommer til å stoppe den pågående «krigen mot kull(-kraft, red.anm)» og «jobbdrepende reguleringer»:

- Vi kommer til å ha ren kullkraft. Skikkelig rent kull. Vi kommer til å ha sikkerhet. Vi kommer til å ha rent vann og ren luft, sa Trump under pressekonferansen.

Ifølge NTB inneholdt en forskrift Trump skrev under på allerede i februar at det ikke lenger skulle være forbudt at avfall fra kullgruver dumpes i elver.

