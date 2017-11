Amerikansk befal dømt til ti års fengsel for mishandling

Juryen mente sersjant Joseph Felix hadde mest skyld blant de seks instruktørene som beordret og deltok i mishandlingen av rekruttene mens de var under opplæring.

Blant annet ble de muslimske rekruttene hengt ut som terrorister. To av dem ble tvunget inn i store tørketromler, og i ett tilfelle ble trommelen startet da de ikke ville frasi seg troen sin.

En av rekruttene døde etter å ha falt over et rekkverk i tredje etasje. Dødsfallet ble kategorisert som selvmord, men mannens familie saksøkte marineinfanteriet for 100 millioner dollar. De mener en overordnet drev sønnen gjennom en dør og ut på balkongen hvor han falt.

Straffen på ti års fengsel er tre år strenger enn aktoratets påstand. Sersjanten er også dømt til avskjed i unåde. Straffen er så streng at saken automatisk ankes, i tråd med forsvarets retningslinjer.

(NTB)