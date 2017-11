Amnesty: - Starten på straffesaken mot Assad

«Vi flykter eller vi dør».

Dette er tittelen på Amnesty Internationals rapport om krigen i Syria, som ble offentliggjort i går.

- Rapporten viser at Assad-regimet beleirer byer, bomber sivile mål, for så å gjennomføre såkalte forsoningsavtaler der den sivile befolkningen blir tvunget på flukt, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge.

- Krigsforbrytelser

Rapporten går gjennom den såkalte beleiringspolitikken som Assad-regimet spesielt, i tillegg til noen opposisjonsgrupper, har brukt i den voldelige krigen som snart har vart i sju år. Selv om vi ikke lenger hører så mye om det, er fremdeles rundt 400 000 mennesker sperret inne i byer og bydeler i Syria.

- Dette er starten på den internasjonale straffesaken mot Assad-regimet, sier Egenæs.

Rapporten viser ifølge Egenæs at «Assad-regimet står bak krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten», ved å hindre at sivile får mat, medisiner og andre nødvendige varer, for så å bombe dem - og til slutt inngå såkalte forsoningsavtaler der innbyggerne får beskjed om å «flykte eller dø».

- Vi viser at Assad-regimets beleiring og bombing mot blant annet Daraya, østlige Aleppo og Madayya var systematiske og planlagte angrep, som bryter mot internasjonal rett, fortsetter Amnesty-sjefen.

Tvunget på flukt

Målet med beleiringene, bombingene - og de inngåtte forsoningsavtalene har hatt ett mål for Assad-regimet: Å ta tilbake kontrollen over opposisjonsområdene.

- Vi kan dokumentere hvordan tusenvis av sivile er tvunget på flukt. Freden som nå er opprettet, er på premisset om at disse menneskene ikke kan vende tilbake, sier Egenæs.

I angrepene ble det brukt ulovlige våpen som klassevåpen, tønne- og brannbomber. Assad-regime brant også målrettet ned landbruksområder for hindre mattilgang, viser satelittbilder.

- I første omgang må FN nå bruke den nye mekanismen som er opprettet for å gjøre en stor uavhengig granskning av krigen i Syria. Deretter må saken mot Assad-regimet og andre ansvarlige i Syria starte, sier Egenæs.

Starten på slutten

Men selv om Assad-regimet gang på gang har blitt anklaget for å være ansvarlige for forbrytelser mot menneskeheten de siste seks åra, tyder alt på at Assad-regimet vil fortsette å styre storparten av Syria i all overskuelig framtid.

- Så lenge Russland sitter i Sikkerhetsrådet vet vi at de vil legge ned veto når noen foreslår å stille Assad-regimet for Den internasjonale krigsforbryterdomstolen. Jeg mener likevel dette er starten på straffesaken mot Assad, sier Egenæs.

Han viser til at FN i fjor vinter opprettet en egen granskningsgruppe som skal etterforske overgrepene som er begått i Syria-krigen.

- Forbrytelsene i Syria blir ikke foreldet. Nå gjelder det å samle inn bevis. Assad-regimet står bak så mange grusomme overgrep mot deler av befolkningen. Det er så mange mennesker som har så mange dype sår, og som aldri vil kunne leve med Assad-regimet, sier Egenæs.

Det er langt fra første gang at Assad-regimet beskyldes for krigsforbrytelser. Ei heller de mange opposisjonsgruppene i den blodige konflikten, der mer enn en halv million mennesker er drept og mer enn halvparten av befolkningen er tvunget på flukt.