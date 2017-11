Angriperen skal ha gjort nærmest nøyaktig som IS oppfordrer til

(Dagbladet): Under en pressekonferanse onsdag ettermiddag orienterte politiet og guvernøren i New York om angrepet på Manhattan i går.

De opplyser at totalt 20 mennesker ble rammet av angrepet. Åtte personer er omkommet. Ni personer er fremdeles på sykehuset, fire av dem kritisk skadd, men stabile. Tre personer skal være skrevet ut av sykehuset.

- Dette er ikke en tid for politikk. Ikke en tid til å peke fingre og skyld. Det er tid for felles mål, sier guvernør Andrew Cumo på pressekonferansen.

- En politisk debatt er det de ønsker, men poenget er å gjøre det motsatte av det angriperne ønsker, utdyper han.

Halloween-parade

Angrepet mot uskyldige syklister og fotgjengere på en gang- og sykkelvei i går blir etterforsket som et terrorangrep.

- Målet var ikke å drepe folk, men å terrorisere og skremme. Det var målet i andre slike angrep også. Vi har sett det over hele verden. Her har de feilet, sier guvernøren.

Han viser til at innbyggerne i New York gikk ut i gatene i halloween-parade i går, bare timer etter angrepet.

- Det var et fint bevis på et mislykket forsøk.

Radikalisert

Den antatte gjerningsmannen Sayfullo Saipov skal ha blitt radikalisert i USA og skal ha planlagt angrepet i flere uker.

- Dette gjorde han på vegne av IS, sier John Miller ved politiet i New York på en pressekonferanse.

Bakgrunnen for dette skal være håndskrevne notater på arabisk, funnet på åstedet. I tillegg sier politiet at angriperen nesten har fulgt nøyaktig hvordan IS har oppfordret følgere sine på nett til å gjennomføre terrorangrep.

29-åringen fra Usbekistan skal ha blitt avhørt på sykehuset. Tilstanden hans nå er ikke kjent, men det forventes en oppdatering på det i løpet av dagen. Saipov er på sykehuset og ble i natt norsk tid operert.

Fortsetter etterforskning

Etterforskningen i New York fortsetter for fullt framover, med blant annet bevisinnsamling. Politiet ber publikum komme med informasjon de måtte ha.

Politiet ha økt tilstedeværelse i byen og sier de vil sette inn dobbelt så mange tjenestemenn i gatene.

En rekke tidligere terrorangrep rundt i verden har det vist seg at gjerningspersonen har vært inspirert, men ikke vært i direkte kontakt med IS. I noen tilfeller har det også vist seg at personen aldri har hatt kontakt med terror-gruppa, skriver AP.