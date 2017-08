Ankeret raser mot Trump: - Se for deg at du er jøde, og skolen din heter «Hitler High School»

(Dagbladet): TV-debatter på amerikansk fjernsyn nådde høye temperaturer etter at Donald Trump under en pressekonferanse fredag kveld uttalte at nasjonalistene som demonstrerte i Charlottesville i helga var «fine folk».

En 32 år gammel kvinne ble drept og om lag 20 ble såret da en mann med antatte nazi-sympatier lørdag kjørte inn i en gruppe motdemonstranter.

Under en direktesendt debatt på CNN natt til onsdag kom anker og kommentator Don Lemon med en høyt temperert tirade om hvorfor Trump trenger en elementær opplæring i amerikansk historie.

I videoen øverst i saken kan du høre Lemon ramse opp årsaker til at fargede mennesker i USA føler seg undertrykt, før det eskalerte i et utbrudd om Trumps manglende egenskap til å forstå konteksten av demonstrasjonen som fant sted.

Statuen som startet det hele

Lemons utbrudd kommer etter at en stor gruppe amerikanske nasjonalister fredag avholdt et fakkeltog mot at en statue av sørstatsgeneral Robert E. Lee skulle fjernes.

Statuen sto opprinnelig i en park kalt «Lee Park», men byen bestemte seg for å både fjerne statuen, og omdøpe parken, da Robert E. Lee var den mest kjente sørstatsgeneralen som blant annet frontet slaveri, skriver kanalen.

Fakkeltoget til de nasjonalistiske, også omtalt som nazistiske, amerikanerne, endte opp utenfor statuen fredag kveld, der flere motdemonstranter ropte:

«Black lives matter!»

Nasjonalistene svarte med å rope:

«White lives matter!» og «No jews in our streets!»

«Hitlers Highschool»

I CNN-innslaget stilte Lemon et spørsmål til reporteren som skapte stillhet i studio:

- Kan du forestille deg å gå på en skole som er oppkalt etter din undertrykker?

Videre sa han:

- Se for deg at du er en jødisk person som bor i Tyskland, og skolen din heter «Hitler High School»!

Lemon, som selv er afroamerikansk, var tydelig personlig preget av Trumps utsagn, og kom med en rekke sammenlikninger. Ifølge Jan Arild Snoen i Minervanett er sammenlikningen med Hitler å ta situasjonen ut av sin kontekst.

- Den sammenlikningen er sterkt overdreven. I Tyskland var en hel stat under det nazistiske maktapparatet. Det er ikke tilfellet i USA, dette er mennesker som ikke vil få gjennomslag for en sånn politikk. Likevel har de fått blod på tann, og blitt mer aktive de siste årene, sier Snoen.

Kritikken mot Donald Trump kom etter at han ventet for lenge med å ta avstand fra handlingene i Charlottesville. Da Trump uttalte seg igjen tirsdag kveld, og forsvarte de høyreekstreme nasjonalistene som demonstrerte, oppfattet flere av dem dette som en støtteerklæring fra presidenten, ifølge Snoen.

- Det er to ting som skjer. Det ene er at de føler seg oppmuntret til å være enda tydeligere fordi de føler at de har en mann i Det hvite hus. På en annen side så er de også på defensiven, de føler at USA er i ferd med å bli borte fra dem, overtatt av andre, at det ikke lenger er greit å mene ting de mener.

- Gi presidenten en opplæring i amerikansk historie

Ett av temaene som CNN-ankeret Lemon repeterte under sendinga var presidentens svake historiekunnskaper og manglende kapasitet til å sette helgas hendelser i kontekst.

Under pressekonferansen sammenliknet nemlig Trump hendelsen der statuen av general Robert E. Lee med eventuelle fjerning av andre statuer av amerikanske overhoder:

- Så, denne uka var det Robert E. Lee, jeg legger merke til at Stonewall Jackson også snart skal bli fjernet. Jeg lurer på: er det George Washington neste uke, og Thomas Jefferson uka etter? Dere skjønner at dere må spørre dere selv - hvor stopper dette?

En diskusjon mellom Trump og én av reporterne i salen oppsto da reporteren forsøkte å få Trump til å forklare hvordan han kan sammenlikne Lee og Jackson som kjempet for å bevare slaveri, med to tidligere presidenter.

- Lee var den tydelige rasisten

Ifølge Jan Arild Snoen i Minervanett var den røde tråden i Trumps resonnement noe annet enn det det ble oppfattet som.

- Mange av disse var slaveeiere, og det Trump egentlig siktet til var at dersom vi først går etter dem som kjempet på sørstatenes side, er de neste vi kommer til å gå etter andre ledere som også var slaveeiere.

Deretter gjør Snoen rede for forskjellene mellom Lee, Washington, Jackson og Jefferson, som gjør Trumps sammenlikning problematisk.

- På 1700-tallet var det ansett som normalt at slaver eksisterte. Det er ikke det samme som å kjempe for å beholde svart slaveri i 1861. Washington og Jefferson kjempet for noe langt mer enn Lee og Jackson, sier Snoen til Dagbladet.

- Lee er først og fremst et symbol på sørstatenes kamp for slaveri. Han var den største sørstatsgeneralen, relativt respektert. Det er delte meninger om han som general og person, men det viktige i denne sammenhengen er at han kjempet for slaveriet, sier Snoen.