Anklaget Stephen Hawking for å spre «ondsinnet» løgn. Nå stormer det rundt helseministeren

(Dagbladet): Jeremy Hunt har anklaget Stephen Hawking for å spre «ondsinnet» løgn. Nå stormer det rundt den britiske helseministeren etter kritikken mot den verdenskjente fysikeren.

«Den mest ondsinnede feilaktigheten fra Stephen Hawking er tanken om at regjeringen ønsker et helseforsikringsystem som i USA. Er det for vanskelig å be ham komme med beviser?», skrev Hunt på Twitter.

Det har fått både politikere, leger, forskere og andre til å reagere sterkt på politikeren, som ifølge en undersøkelse fra 2016 er den minst populære i Storbritannia.

Most pernicious falsehood from Stephen Hawking is idea govt wants US-style insurance system.Is it 2 much to ask him to look at evidence? 1/2 — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) August 19, 2017

Noe av bakgrunnen for konflikten mellom dem er at Hawking har hevdet at det britiske helsesystemet er i ferd med å bli som i USA.

Takker NHS

Lørdag anklaget Hawking britiske ministere for å ødelegge NHS (den nasjonale helsetjenesten) i Storbritannia. Hawking mener de konservative ødelegger finansieringen av tjenesten og svekker den gjennom privatisering. I tillegg til å gjøre stor skade for ansatte, ved å begrense lønn og kutte i sosialhjelpstøtte.

Det sa Hawking lørdag, i forkant av at han skulle holde et foredrag for å hedre NHS, og fortelle hvorfor tjenesten er grunnen til hans lange liv og alt han har oppnådd.

Først skrev Jeremy Hunt at «Stephen Hawking er en strålende fysiker, men mangler beviser». Seinere på dagen kom meldingen som har vakt store reaksjoner.

- Seriøs anklage

Jeremy Hunt tilhører det britiske konservative partiet, og har vært helseminister siden 2012.

Politisk kommentator i SkyNews, Jon Craig, skriver følgende om konflikten mellom den verdenskjente fysikeren og helseministeren:

«Å anklage noen for å være «pernisiøs» er en seriøs anklage. Å hevde at noen er onde eller ondskapsfulle. Og en «falskhet» betyr stengt talt en løgn, fabrikasjon eller oppfinnelse».

Videre poengterer han at det her er en lite populær politiker som har anklaget en 75 år gammel mann i rullestol, med ALS-sykdom, for å være en løgner.

Hyller Hawking før han kritiserer

Kommentatoren viser til en artikkel i Sunday Telegraph hvor Hunt hyller Hawking, og sier han er en personlig helt for ham.

- Ja, han er en svært offentlig Labour-tilhenger (det britiske arbeiderpartiet), men det burde være irrelevant for vår respekt for hans geni, sier han, og legger til:

- Dessverre i går så kom det en serie med anklager mot NHS, fra en som vanligvis er opptatt av å se på beviser.

Politikere reagerer

Justin Madders er ifølge The Guardian en av flere Labour-politikere som ikke har latt kommentarene vente på seg.

- Professor Hawking har gitt oss svar på mange av universets mest utfordrende spørsmål. Til og med ikke han klarer å finne ut hvorfor Jeremy Hunt fremdeles er i jobben sin, sier Madders, ifølge den britiske avisa.

Jeremy Corbyn, lederen for Labour-partiet, skal ha sagt følgende:

- Hvis Stephen Hawking sier NHS-en vår er truet og i fare, tenker jeg vi må høre veldig veldig nøye på det han har å si. Jeg beundrer Stephen og jeg er absolutt enig i hva han sa.

Hevder han «kirsebærplukker» beviser

Hawking skal også ha anklaget helseministeren for å «kirsebærplukke» gunstige beviser som passer inn med argumentene hans, skriver The Guardian.

Uttalelsene kom til stor applaus fra publikumet som var til stede under Hawkings foredrag lørdag. Ifølge SkyNews.

«Kirsebærplukke»-kommentaren skal være rettet mot påstander om at tusenvis av mennesker har dødd unødvendig på grunn av mangel på helsepersonale på sykehus.

«Her var det den anerkjente forskeren som gjennom vitenskapelig tilnærming kom med politiske argumenter, i stedet for å forsøke å argumentere ved bruk av 140 tegn på Twitter, som Hunt gjorde», skriver SkyNews-kommentatoren.