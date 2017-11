Ann fant stadig nye blomster ved sin brors grav. Etter 70 år er mysteriet endelig løst

(Dagbladet): Britiske Ann Kear (77) var bare sju år gammel da hun mistet storebroren Karl Smith i 1947. Karl var på en speidertur i Oxwich nær Swansea, da han døde i en drukningsulykke 12 år gammel.

- Jeg har ikke så mange minner av ham, dessverre. Mamma har fortalt meg at en enkelt tåre rant ned kinnet mitt, og at jeg sa til henne: «Ikke fortvil mamma, vi kommer til å se ham igjen», sier Kear til BBC.

I de nær 70 åra som har gått siden, har Karls lillesøster lurt på hvorfor det til stadighet dukket opp friske blomster, dikt og i blant et kort ved storebrorens grav.

Kear forteller at hun ofte har lurt på om folkene hun ser på gravlunden kan være personen som etterlater blomster. Gjentatte forsøk på å finne svar har ikke ført fram.

- Jeg har prøvd alt. Jeg etterlot til og med en beskjed ved graven, i håp om at noen skulle ta kontakt - men ingenting skjedde, sier Kear til BBC.

Etter at BBC undersøkte saken, har imidlertid sannheten endelig kommet fram. Eller i det minste delvis.

Klærne var det eneste som lå igjen

For gjennom BBC-programmet «The Stranger at my Brother's Grave» fant Anne Kear fram til 84 år gamle Ronald Seymour-Westborough, som kan fortelle at han i flere tiår har besøkt graven med blomster. Han forteller selv at Karl var en av hans aller beste venner i barndommen. Men han ante ikke at kameraten hadde en søster. Ei heller at hun gjennom flere tiår har forsøkt å finne ham.

- Vi møttes i speideren, og ble kompiser der. Også dro vi jo sammen på denne ferien. Alle andre kom opp (fra vannet). Det eneste (tegnet på at noe var galt, red.anm) var Karls klær i en haug der han hadde etterlatt dem, sier han.

84-åringen forteller at han sov i samme telt som Karl natta før han døde, og at han var en av dem som fant 12-åringen død i havet og dro ham opp på stranda.

Fortsatt en fremmed ved graven

Han sier at han ofte besøker grava, og snakker til sin døde venn.

Anne sier til BBC at det er fantastisk at hun nå har fått svar på hvem som har besøkt graven, og at hun nå har funnet noen hun kan dele minnene med. Men mysteriet er fortsatt ikke helt løst.

For Seymour Westborough forteller at han aldri har lagt igjen dikt ved graven. Når de to sammen går til Karls grav, finner de også nye blomster der - som ingen av dem vil vedkjenne seg.

Dermed lever en del av mysteriet videre.