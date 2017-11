Anonym kjøper måtte sette verdensrekord for å sikre seg gigant-diamant

Auksjonshuset Christie's sier prislappen er verdensrekord for en diamant av dette slaget. Den 163,41 karat store diamanten er den del av et smaragdsmykke som har fått navnet The Art of de Grisogono.

Smykket ble tirsdag kveld solgt for 33,5 millioner sveitsiske franc etter avgifter og provisjonsutgifter. Beløpet tilsvarer 274 millioner norske kroner basert på dagens kurs.

Diamanten er i fargen «D», noe som betyr at steinen er fargeløs og dermed svært sjelden.

Budet ble lagt inn via telefon, og kjøperen ønsker å være anonym.

Et annet høydepunkt på tirsdagens auksjon i Genève var en stor rosa diamant på 19,07 karat. Den prydet i sin tid kronene til en rekke franske konger og keisere, inkludert Napoleon.



Den legendariske steinen, som heter Le Grand Mazarin, gikk under hammeren for 14,4 millioner franc, nesten 118 millioner kroner, inkludert skatt og provisjon.