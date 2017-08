Ansatte 17 år gammel jente som barnepike - tvang henne til å ha sex med minst fem menn om dagen

(Dagbladet): Et par fra New Jersey i USA er tiltalt for å ha tvunget en 17 år gammel jente ut i prostitusjon.

Paret sa de trengte en barnepike. I stedet holdt de henne fanget på et motell og tvang henne til å ha sex med minst fem menn om dagen.

Det opplyste statsadvokaten i New Jersey tirsdag denne uka.

Ble holdt fanget

Paret, en 19 år gammel mann og en 28 år gammel kvinne, spurte 17-åringen om hun kunne passe kvinnens to barn i oktober i fjor. Jenta skal ha kjent til 19-åringen, og dro til motellet for å passe de to barna.

Da hun ankom, skal paret ha tvunget i henne metamfetamin (et syntetisk narkotikum som har mye av de samme virkningene som amfetamin journ.anm.) og marihuana. De skal ha tvunget i henne narkotikaen ved å si at de ville utføre vold mot henne, dersom hun ikke gjorde som de sa.

Deretter skal de ha sagt at hun måtte jobbe som prostituert for dem. De skal ha sagt at dersom den 17 år gamle jenta ikke gjorde det, ville barna til den 28 år gamle kvinnen ende på gata.

Kvinnen var på motellet i 10 dager før hun klarte å rømme mens det tiltalte paret lå og sov. Like etterpå meldte hun fra til politiet.

- Grusomt

- Dette er et klassisk eksempel på menneskehandel, der de mistenkte tok en mindreårig jente og tvang i henne narkotika og tvang henne til å ha sex med flere menn om dagen, sier Christopher Porrino, statsadvokat i New Jersey i en uttalelse.

- Det er grusomt for alle som blir utsatt for noe sånt, men det er spesielt hjerteskjærende i dette tilfelle når en person er ung og sårbar, sier Porrino videre.

De tiltalte kan få 20 år fengsel for handlingen og kan måtte betale et erstatningskrav på 200 000 dollar, noe som tilsvarer ca. 1,5 millioner kroner.

NBC Washington skriver at de har forsøkt å få svar fra forsvarerne til de tiltalte uten å lykkes.